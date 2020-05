Am Montagmorgen erhielt der 1. FC Köln die Mitteilung des Vertragslabors, dass die zweite Runde der Corona-Tests an Mannschaft, Betreuer- und Trainerstab keine weiteren positiven Resultate hervorgebracht hatte. Das sorgte für Erleichterung in der Klubzentrale, nachdem am Freitag drei Fälle von Infektionen bekannt geworden waren, die am Wochenende Diskussionen über den geplanten Neustart der Bundesliga hervorgerufen hatten. Die Kölner setzten demzufolge ihr separates Gruppen-Training fort, und auch an anderen Schauplätzen des Profifußballs sorgten die Ergebnisse der bei allen 36 Vereinen vorgenommenen Tests für Ermutigung und Dynamik. Der SC Paderborn gab nach Auswertung der zweiten Testrunde bekannt, dass keine Infektionsfälle aufgetreten seien; als erster deutscher Verein nahm er am Nachmittag das Mannschaftstraining auf.

Doch in die bescheidenen Erfolgsnachrichten mischten sich am Nachmittag andere Neuigkeiten. Sie kamen nicht unerwartet, was die Sache aber nicht besser macht.

In Frankfurt gab die Deutsche Fußball Liga bekannt, dass Köln nicht der einzige Ort war, an dem positive Testresultate identifiziert wurden. Der Verband berichtete nach Vorlage der Meldungen aus den Erst- und Zweitligaklubs, im Zuge der insgesamt 1724 Proben der ersten Test-Reihe seien zehn Infektionen erkannt und den örtlichen Gesundheitsämtern gemeldet worden. "Die entsprechenden Maßnahmen, zum Beispiel die Isolation der Personen inklusive Umfeld-Diagnostik", seien nach den Vorgaben der Behörden erfolgt. Offenbar stand also zunächst nicht fest, welche Formen der Quarantäne die Fachleute anordnen werden. In Köln hatte das Gesundheitsamt lediglich die drei Betroffenen nach Hause geschickt. Es handelte sich dabei um zwei Spieler und einen Physiotherapeuten. Letzterer hatte zwar innerhalb seiner Abteilung außer mit den Identifizierten auch mit anderen Spielern zu tun, da er aber seine Dienste mit Schutzkleidung, Gesichtsmaske und Handschuhen versehen hatte, ordnete man ihn nicht der sogenannten Risikogruppe 1 zu.

Zehn Fälle klingt kritisch, dürfte Fachleute aber nicht überraschen

Zu den weiteren Infektionsfällen im Fußball-Personal nahm die DFL nur bedingt Stellung. Ob die Betroffenen zu den Fußballern zählen oder zu den Betreuerstäben, dazu machte die DFL keine Angaben, sie informierte zunächst auch nicht darüber, welchen Vereinen die Fälle angehören. Verschiedene Erstligisten - Borussia Mönchengladbach, RB Leipzig, Mainz 05 und der FC Augsburg - hatten sich zu den Test-Ergebnissen ausdrücklich nicht äußern wollen. Der VfB Stuttgart hatte am Sonntag mitgeteilt, ein Test habe einen unklaren Befund ergeben, der Betroffene sei vorsorglich in Quarantäne genommen worden. Ob der Stuttgarter Fall in die Gesamtrechnung eingegangen ist, das war am Nachmittag noch nicht geklärt.

Zehn Fälle klingt kritisch, dürfte die Fachleute aber nicht überraschen. Am Wochenende hatte Tim Meyer, der Leiter der medizinischen Sonderkommission der DFL, darauf hingewiesen, dass eine bestimmte Zahl von Corona-Befunden im Rahmen der Erwartungen bleibe. Dies sei die "Wiederspiegelung der Verhältnisse in Deutschland". Virologen rechnen mit einer hohen Dunkelziffer an Infektionen, auch unter solchen Bedingungen, wie sie die Infizierten beim 1. FC Köln erlebten. Alle drei hatten an sich keine Symptome festgestellt und reagierten, wie es im Verein hieß, "perplex" auf die Diagnose. Die DFL erklärte am Montag, die Tests hätten "ihren Zweck erfüllt": Es gehe darum, Infektionsfälle zu erkennen und auszuschließen, um die Fortsetzung des Trainingsbetriebs zu ermöglichen. Auch die zweite Testrunde könne positive Ergebnisse erbringen, zumal da "falsch negative Befunde" nicht auszuschließen seien.

Darüber hinaus verbreitete die DFL zum wiederholten Male einen Appell an die Beteiligten: "Die individuelle Einhaltung allgemeiner Hygiene-Regeln im Alltag liegt als Grundvoraussetzung in der Verantwortung jedes Einzelnen" - eine heikle Voraussetzung, wie ein Vorfall bei Hertha BSC nun erwiesen hat. Mitten in die Debatten platzte am Montag ein Handyvideo des Berliner Profis Salomon Kalou. Der Ivorer verbreitete bei Facebook ein etwa 25-minütiges Video, auf dem er den geforderten Hygiene- und Abstandsregeln nicht einmal ansatzweise nachkommt.

So ist zu sehen, wie er in Begleitung eines Freundes in seiner Limousine durch die Stadt fährt. Dann macht er Aufnahmen, wie er auf dem Weg in die Kabine bei einem Staff-Mitglied im Büro vorbeischaut und dieses per Handschlag begrüßt: Athletiktrainer Henrik Kuchno. In der Umkleide reichen ihm dann sowohl Vedad Ibisevic wie auch Per Skjelbred die Hand. Kalou nahm auch auf, wie ein Hertha-Mitarbeiter mit Gesichtsmaske einen Abstrich bei Verteidiger Jordan Torunarigha macht. Der Mitarbeiter ruft: "Sala, bitte: Lösch das Video, bitte!" Doch das tat Kalou erst, als es schon zehntausendfach geteilt, gesichert, reproduziert worden war. Hier ist es etwa noch abrufbar.

Die DFL äußerte sich schon kurz darauf: "Die Bilder von Salomon #Kalou aus der Kabine von Hertha BSC sind absolut inakzeptabel. Hierfür kann es keine Toleranz geben - auch mit Blick auf Spieler und Clubs, die sich an die Vorgaben halten, weil sie die Ernsthaftigkeit der Situation erfasst haben."

In den einschlägigen Netzwerken sorgte Kalous Video auch deshalb für Empörung, weil es heikle Kabinengespräche zutage förderte. So wedelt Kalou in der Umkleide mit einem kleinen Blatt Papier vor der Kamera herum, von dem er selbst auf Französisch sagt, dass es sein Gehaltscheck sei. Zu hören und zu sehen ist auch, dass sich Herthas Kapitän Vedad Ibisevic über Honorarkürzungen ereifert. Den Aussagen zufolge, die auf dem Video zu hören sind, und die teilweise aus dem Off kommen, liegen sie bei mehr als elf Prozent. "Sie sind verrückt. Ich verstehe nicht, warum sie das machen. Ich werde ihn fragen: Verarscht ihr uns?" hört man Ibisevic sagen, ebenso: "Die machen gerade eine Menge Geld mit uns". Die Hertha-Profis hatten im Zuge der Corona-Krise auf Teile ihres Gehalts verzichtet.