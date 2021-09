Internationaler Fußball:Juventus stürzt auf einen Abstiegsplatz

In Italien ist der Rekordmeister so schlecht wie seit Ewigkeiten nicht mehr. In Spanien holt sich Real Madrid die Tabellenführung.

Juventus Turin hat auch am vierten Spieltag der Serie A nicht den ersten Saisonsieg verbuchen können. Eine solche Start-Misere gab es bei der Alten Dame seit der Saison 1961/61 nicht mehr. Der einstige Serienchampion musste am Sonntag daheim mit einem 1:1 (1:0) gegen den AC Mailand zufrieden sein, der seine ersten drei Begegnungen allerdings gewonnen hatte. Juves Führung erzielte Alvaro Morata in der vierten Minute, für den Ausgleich sorgte der frühere Frankfurter Ante Rebic (76.).

Da auch AS Rom mit Trainer José Mourinho durch das 2:3 bei Hellas Verona am Sonntag erstmals nach zuvor drei Erfolgen verlor, bleibt zumindest bis zum Montag Titelverteidiger Inter Mailand vorn. Meister Inter, der den FC Bologna am Samstag mir 6:1 abgefertigt hatte, kommt wie der punktgleiche Lokalrivale Milan auf zehn Punkte. Der erst am Montagabend bei Udinese Calcio spielende SSC Neapel kann mit einem Sieg noch vorbeiziehen.

Real Madrid trifft in den letzten fünf Minuten doppelt

In Spanien hat Real Madrid indes das Spitzenspiel beim FC Valencia spät gedreht und die Tabellenführung in der Primera Division übernommen. Die Königlichen siegten dank eines Doppelschlags von Vinicius Junior (86.) und Karim Benzema (89.) mit 2:1 (0:0) und setzen sich zwei Punkte von Stadtrivale Atlético ab. Valencia, für das Hugo Duro (66.) die zwischenzeitliche Führung erzielt hatte, rutschte auf Rang drei ab.

Rio-Weltmeister Toni Kroos fehlte den Madrilenen weiterhin verletzt, dafür stand der langjährige Bayern-Profi David Alaba in der Startelf. Real-Trainer Carlo Ancelotti sah eine ausgeglichene erste Hälfte, in der Valencias Gabriel Paulista mit einem Kopfball aus fünf Metern die beste Chance hatte (43.) - Thibaut Courtois parierte stark. Auch nach dem Seitenwechsel zeigten sich die Gastgeber aktiver, doch Goncalo Guedes (51.) und Duro (54.) vergaben gute Möglichkeiten. Nach dem Führungstreffer der Hausherren wurde Real viel gefährlicher und drehte in der Schlussphase entscheidend auf.