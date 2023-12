Schwere Niederlage für den Fußball-Weltverband Fifa zur Jahreswende: Der Verfassungsrat, oberste Justizinstanz in Frankreich, hat die von der Regierung geplante Steuervergünstigung für internationale Sportverbände kassiert. Damit stehen die Umzugspläne der Fifa an die Seine ebenso auf der Kippe wie die Vision von Staatschef Emmanuel Macron, der Frankreich im Zug der Olympischen Sommerspiele 2024 in ein Steuerparadies für Weltsportverbände verwandeln will.