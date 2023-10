Obwohl Jürgen Klopp fast keine Gelegenheit auslässt, um die Schuld für Niederlagen seines FC Liverpool bei den Spielleitern zu suchen, nahm er die Leistung des Schiedsrichtergespanns in der Auswärtspartie bei Tottenham Hotspur mit Fassung hin. Ein ums andere Mal wandte sich der Trainer zwar am Seitenrand irritiert an Michael Oliver, den vierten Offiziellen. Aber von seinen gewöhnlichen Schimpftiraden mit finsterem Gesichtsausdruck sah Klopp am Samstag ab - sowohl während als auch nach der Partie.

Seine Zurückhaltung dürfte zum einen im charakterstarken Auftritt seines Teams begründet gewesen sein, das trotz doppelter Unterzahl erst in der Nachspielzeit durch ein Schienbeineigentor des Verteidigers Joel Matip 1:2 verlor. Und zum anderen in den Schnitzern von Schiedsrichter Simon Hooper und Videoassistent Darren England, die derart markant waren, dass es sich wohl gar nicht weiter lohnte, sich darüber aufzuregen.

Detailansicht öffnen Wildes Finale einer wilden Partie: Tottenhams Spieler bejubeln das Schienbein-Eigentor von Liverpools Joel Matip in der Nachspielzeit. (Foto: David Klein/Reuters)

In der Bestandsaufnahme nach dem Match drückte Klopp sogar Mitleid mit den Verantwortlichen aus. Er, der Trainer, würde mit Hooper und England fühlen. Denn beide hätten die Fehler "nicht mit Absicht" gemacht und einfach "keinen guten Tag" erwischt. Insgesamt verhängte Hooper zehn gelbe Karten (fünf auf jeder Seite, inklusive einer Gelben für Klopps Assistent) und zwei Platzverweise.

Angesichts der Sanktionsflut war zwischenzeitlich zu befürchten, das Duell könnte mangels Spielern irgendwann abgebrochen werden. Liverpools Curtis Jones erhielt wegen groben Fouls (26. Minute) Rot, Mitspieler Diogo Jota wurde innerhalb von 90 Sekunden mit Gelb-Rot belegt (69.).

Bei einem Pressschlag war Jones auf dem Ball unglücklich abgerutscht und hatte seinen Gegenspieler mit der Fußsohle am Knöchel getroffen. Auf Intervention des Videoreferees korrigierte Hooper seine Gelb-Entscheidung und wertete das Einsteigen als gesundheitsgefährdende Attacke. Diese Ansicht lässt sich auf dem Standbild gut nachvollziehen. Allerdings verschlimmern die Zeitlupenaufnahmen den nicht unfairen Bewegungsablauf. Und der berechtigten Ampelkarte für den zur zweiten Halbzeit eingewechselten Jota ging eine wenig nachvollziehbare erste Verwarnung voraus. So soll Jota einen kaum aussichtsreichen Angriff durch ein taktisches Foul gestoppt haben. Dabei geriet sein Gegenspieler an der Mittellinie eher selbst ins Stolpern, allenfalls nach minimaler Berührung.

Die Schiedsrichtervereinigung gerät zunehmend in Zugzwang

Noch mehr Entrüstung als diese kontrovers diskutierten Szenen entfachte in England ein wegen Abseits fälschlicherweise nicht gegebenes Liverpool-Tor in der 34. Minute. Der Treffer hätte zu diesem Zeitpunkt die Führung bedeutet. Beim Pass auf den vermeintlichen Torschützen Luiz Diaz ist selbst ohne Fernsehwiederholung deutlich zu erkennen, dass sich jener hinter Spurs-Verteidiger Cristian Romero befand. Nachdem Hooper auf Hinweis seines Linienrichters dem Treffer die Anerkennung verweigert hatte, überprüfte der VAR die Szene nochmals - und bestätigte die Entscheidung recht zügig: kein Tor.

Auf den eingefrorenen TV-Sequenzen, die den Eindruck einer Abseitsstellung fast zweifelsfrei widerlegten, fehlten die handelsüblichen kalibrierten Linien. Nach dem Match gestand die Schiedsrichterorganisation PGMOL in einem Statement den "signifikanten menschlichen Irrtum" ein und kündigte an, die Situation aufzuarbeiten und auch gegenüber Liverpool klarzustellen. Der offensichtliche Lapsus hätte dazu führen müssen, dass der Treffer durch den VAR seine Anerkennung erhält, schrieb die PGMOL. Dem Vernehmen nach ist wohl Videoreferee Darren England und seinem Assistenten Daniel Cook die Peinlichkeit unterlaufen, die Abseitsentscheidung des Feldschiedsrichters als Tor wahrgenommen zu haben. Daraufhin gab es das Signal "Check complete", das Match wurde bei 0:0 fortgesetzt.

Die Reaktionen fielen entsprechend negativ aus. Liverpools Kapitän Virgil van Dijk sagte, er verliere wegen solcher Urteile "den Glauben" in den Videoassistenten. Im Sky-Studio bezeichnete der frühere Nationalspieler Gary Neville den Entscheid als "fürchterlich" und TV-Kollege Jamie Redknapp fragte grundsätzlich, wie viele andere Beschlüsse dieser Art wohl falsch getroffen worden waren. Schon im Februar hatten sich zwei gravierende Aussetzer in Premier-League-Matches ereignet. In einem Fall wurde ein Tor nicht auf Abseits überprüft, im anderen die Abseitslinie nicht regelkonform gezogen.

Angesichts der Tragweite des Spitzenspiels zwischen Tottenham und Liverpool gerät die PGMOL um ihren Vorsitzenden Howard Webb, den einstigen Weltklasse-Referee, immer stärker in Zugzwang. Die Qualität der Premier-League-Schiedsrichter hält momentan kaum den kontinuierlich steigenden Anforderungen des Spielbetriebs stand. Nach dem Rücktritt des Vorzeigemanns Mark Clattenburg im Winter 2017 mangelt es an Topleuten. Lediglich Anthony Taylor und Michael Oliver werden für bedeutende Europapokalpartien eingesetzt. Den Spielleitungen in der Premier League fehlt oft Autorität, Stringenz und Berechenbarkeit - und auch Mut, harte Entscheidungen zu treffen. Oft lassen sich Unparteiische vom Geschehen treiben. Wie Hooper in Tottenham, der zu keiner Zeit ein Gefühl für die intensive, aber fair geführte Auseinandersetzung fand.

Mit seinen Urteilen beeinflusste er den Verlauf des Spektakels. Wie schon beim Auswärtssieg in Newcastle hielt Liverpool zu zehnt zunächst erstaunlich gut mit, nach Tottenhams Führung durch Heung-min Son (36.) erzielte Cody Gakpo den Ausgleich (45.). Selbst in der Schlussphase kam Tottenham mit zwei Spielern mehr zu keiner wirklichen Torchance. Die Mentalität seines Teams, das nach 17 Ligaspielen die erste Niederlage kassierte, sei "unvergleichlich" gewesen, lobte Klopp. Durch den Erfolg der nun zweiplatzierten Spurs liegen die ersten sechs Klubs in der Tabelle innerhalb von drei Punkten. Jetzt müssen sich nur noch die Schiedsrichter diesem Niveau anpassen.