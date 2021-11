Von Sebastian Fischer, München

Den ersten langen, wirklich ausdauernden Applaus des Abends, gab es für jemanden, der gar nicht mehr beim FC Bayern München ist. Herbert Hainer stand am Rednerpult, Pokale zu seiner rechten, Pokale zu seiner linken. Der Klub-Präsident hatte in seiner Eröffnungsrede über die vergangenen zwei Jahre beim deutschen Rekordmeister gesprochen, über Titel, Erfolge und Bilanzen. Und dann dankte er noch mal dem Trainer, der dafür zu einem großen Teil verantwortlich war. Die Mitglieder klatschten für Bundestrainer Hansi Flick.

Allerdings: Was Applaus an diesem Abend bedeutete, ob er die Stimmung beim FC Bayern wirklich abbildete, das war nicht ganz so einfach zu sagen. Und das war nur ein Indiz für die Besonderheiten der Veranstaltung.

Jahreshauptversammlungen des FC Bayern waren sonst immer große Folklore, man muss gar nicht weit in die Vergangenheit schauen für den jüngsten Beleg. 2019 verabschiedete sich Uli Hoeneß als Präsident. Es gab ein "Danke, Uli"-Plakat und mindestens beinahe ein paar Tränen. 6091 Mitglieder kamen in die Olympiahalle, weil der Verein befürchtet hatte, dass die Basketballhalle nicht ausreichen würde. Diesmal? Kamen 780 von erlaubten 1700, weil die Basketballhalle nur zu 25 Prozent gefüllt werden durfte. Wer drin war, musste genesen, geimpft und getestet sein, es galt die 2-G-Plus-Regel, außerdem FFP2-Maskenpflicht. Hainer erwähnte zum Auftakt auch noch die Bitte ums Abstandhalten. Als in seiner ersten kurzen Redepause die Reaktionen außerordentlich verhalten waren, wies er ausdrücklich darauf hin, dass Applaudieren erlaubt sei.

1,9 Millionen Euro Jahresüberschuss ist vergleichsweise wenig - und bei näherem Hinsehen dann doch ein Triumph

Die Versammlung am Donnerstagabend war die erste seit Pandemiebeginn, 2020 war sie ausgefallen, diesmal war sie nur unter Auflagen erlaubt. Das trübte die Premiere für Oliver Kahn als Vorstandschef, das trübte sogar ein kleines bisschen die traditionell triumphale Verkündung der Geschäftszahlen. Gibt es sonst in der Regel beim deutschen Branchenführer Rekorde zu vermelden, ging es beim Ergebnis der Saison 2020/21 auch beim FC Bayern um pandemiebedingten Rückgang: 1,9 Millionen Euro Jahresüberschuss statt zuvor 9,8, 2019 waren es gar 52,5 Millionen gewesen. Allerdings war das bei näherem Hinsehen dann doch ein Triumph: Borussia Dortmund verzeichnete im zweiten Corona-Geschäftsjahr 2020/21 72,8 Millionen Euro Verlust. Der Gesamtumsatz des FC Bayern hat sich seit dem Rekordjahr 2019 von 750,4 Millionen Euro um mehr als 100 Millionen Euro auf 643,9 Millionen verringert.

Die Pandemie prägt aber gerade auch über die Zahlen hinaus die Stimmung, weil die vierte Corona-Welle seit Wochen die Mannschaft direkt betrifft. Erst am Abend zuvor hatte der Klub die jüngste Meldung mit größtmöglichem Aufregungspotenzial zum Thema verschicken müssen: Joshua Kimmich, seit August vom FC Bayern mit einem Vertrag bis 2025 ausgestattet und als Gesicht der Zukunft gefeiert, seit Oktober der bekannteste Ungeimpfte des Landes, ist nun positiv auf das Coronavirus getestet - einen Tag, nachdem sich die Meldung der Impfungen von Serge Gnabry und Jamal Musiala verbreitet hatte, zwei der zuvor fünf Ungeimpften im Bayern-Kader.

Hainer, 67, sagte: "Wir als FC Bayern sehen in der Impfung den besten Weg, dass wir alle wieder das Leben führen können, das wir vor Corona hatten." Er könne versprechen, dass man ständig versuche, auf die Spieler einzuwirken. Die Zuschauer, alle geimpft, applaudierten wenig überraschend. Sie applaudierten aber auch, als Hainer die Worte von Bundestrainer Flick am Vortag wiederholte: Es sei nicht in Ordnung, Joshua Kimmich "an den Pranger zu stellen". Der FC Bayern stehe fest an der Seite der Spieler, das stehe außer Frage. Hainer sagte dies wohl auch im Wissen, dass das Verhältnis zwischen Kimmich und dem Verein durch die vergangenen Wochen nicht mehr als ganz unbelastet gilt.

"Pfui" und "Buh", und Hainer fragt: "Sind Sie denn gegen einen sachlichen und fachlichen Dialog?"

Doch das emotionalste Thema des Abends war noch ein anderes, auch das beschäftigte den Verein schon seit Wochen: Vereinsmitglied Michael Ott, ein Rechtsreferendar aus Mainz, hatte einen Antrag einbringen wollen, um über die Zukunft des umstrittenen Sponsorings durch Qatar Airways abstimmen zu lassen. Wenige Stunden vor der Versammlung hatte die 13. Zivilkammer des Landgerichts München I "die sofortige Beschwerde gegen die Entscheidung des Amtsgerichts München" gegen "eine Ergänzung der Tagesordnung hinsichtlich des Sponsorings durch Qatar Airways" zurückgewiesen. Ott hatte sich an das Gericht gewandt, weil der FC Bayern den Antrag Ende der vergangenen Woche noch nicht zugelassen hatte.

Der Verein sei nicht verpflichtet, auf der Jahreshauptversammlung "über das weitere Sponsoring durch Qatar Airlines zu beraten", erklärte das Gericht. "Wir werden dennoch heute Abend einen Spontanantrag probieren", erklärte Ott. Ob er zum Ende des Abends die für die Zulassung eines solchen Antrags notwendigen 75 Prozent Zustimmung erhielt, war bei Redaktionsschluss dieser Ausgabe noch nicht klar.

Doch auch in seiner Eröffnungsrede ging Hainer schon auf das Thema ein: "Wir als Verein stellen uns jedem Diskurs." Natürlich dürfe auch Kritik sein. "Aber die Kritik soll immer sachlich und auf nüchterner Basis erfolgen", sagte er - und meinte damit Ott, der den Verein "feige" und "niederträchtig" genannt hatte. "Ist sie doch", rief jemand aus dem Oberrang, "Pfui" und "Buh" riefen viele, es gab Pfiffe. Hainer fragte: "Sind Sie denn gegen einen sachlichen und fachlichen Dialog?"

Danach plädierte er noch mal für einen sachlichen Austausch. Und von denen, die vorher nicht gepfiffen und gebuht hatten, bekam er diesmal Applaus.