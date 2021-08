Italiens Sprinter bei Olympia:Operation Muskelwachstum

Von Saskia Aleythe und Johannes Knuth

Wer schnell rennen kann, ist nicht zwingend früher im Bett als andere. Es war ein langer Abend am letzten olympischen Leichtathletik-Wochenende im Nationalstadion von Tokio, viele Medaillen mussten noch ausgehändigt werden. Und um halb zwei Uhr nachts wurden dann auch die Sieger der 4x100-Meter-Staffel in die Pressekonferenz gerufen: Team Italien. Ein Reporter aus Frankreich wollte recht bald wissen, was da gerade eigentlich passiert sei: Fünf Goldmedaillen für Italiens Leichtathletik in Tokio - wie erklären Sie das? "Es ist ein Wunder", sagte der Sprinter Filippo Tortu, er hatte sich die Landesflagge umgebunden und war noch immer aufgekratzt. Mit derart übersinnlichen Ereignissen sei es jedenfalls so, sagte Tortu: "Ein Wunder kannst du nicht erklären."