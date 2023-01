"Ein guter Mann, ich werde ihm vertrauen und ihn unterstützen": Investor Ismaik stellt sich klar hinter Löwen-Trainer Köllner. Bei einem Treffen in München sind auch die Geschäftsführer dabei - nur e.V.-Vertreter fehlen, was mal wieder irritiert.

Von Markus Schäflein und Philipp Schneider

Am Wochenende weilte Hasan Ismaik mal wieder höchstselbst in Deutschland. Nicht in Mannheim, wo der TSV 1860 zum Wiederbeginn der dritten Fußballliga mit einer ganz schwachen Leistung 1:3 verlor, sondern in München, im Hotel Mandarin Oriental. Es ist ja immer ein Ereignis, wenn Ismaik dort einen seiner in den vergangenen Jahren seltenen Besuche abhält. Der Investor postete in den sozialen Medien ein Foto mit seinem Statthalter Anthony Power vor dem Löwen-Fanshop in der Innenstadt, und am Sonntagabend postete er ganz viele Fotos: Ismaik mit einem lächelnden Trainer Michael Köllner; Ismaik mit einem staatsmännischen Finanz-Geschäftsführer Marc-Nicolai Pfeifer; Ismaik mit einem sparsam guckenden Sport-Geschäftsführer Günther Gorenzel.

Zu all den Schnappschüssen trug Ismaik ins Internet-Album ein: "Wir sind uns einig: Wir halten zusammen! Jeder Verantwortliche, der seine ganze Leistung einbringt, genießt meine und sicherlich auch die volle Unterstützung der Vereinsseite." (Mit Vereinsseite meinte er den Mitgesellschafter e.V., dazu später mehr.) Der Klub dürfe "nicht den Fehler machen und nach jedem Rückschlag alles in Frage stellen", war zu lesen: "Ein Blick in die 1860-Historie bestätigt, dass Kurzschlussreaktionen immer ein schlechter Ratgeber waren."

Das durfte man so interpretieren, dass Coach Köllner aus Sicht Ismaiks nicht zur Debatte steht - wenngleich angesichts des schon lange vor der Winterpause begonnenen Abwärtstrends und der Stimmung im Verein die Trainerfrage sicherlich keinen Kurzschluss darstellt. Der TSV, der sich selbst den Aufstieg zum Ziel gesetzt hat, ist seit fünf Spielen ohne Sieg und hat in den vergangenen elf Partien nur elf Punkte geholt.

Ismaik bestätigte der SZ tags darauf seine Meinung zu Köllner noch deutlicher, via Whatsapp: "Er ist ein guter Mann, ich werde ihm weiter vertrauen und ihn unterstützen." In der nächsten Nachricht schob der Investor umgehend noch hinterher: "Ich unterstütze auch den Sport-Geschäftsführer und vertraue ihm." Das war ihm offenkundig wichtig zu betonen - zwischen Köllner und Gorenzel schien es zuletzt schließlich zu knirschen. Am liebsten wäre Ismaik demnach also: doch wieder Erfolg, ohne jegliche personelle Veränderungen.

Bei den vielen Schnappschüssen aus dem Mandarin Oriental war am bemerkenswertesten, wer nicht darauf zu sehen war: ein Vertreter des anderen Gesellschafters, des e.V. - was selbstredend mal wieder den unglücklichen Eindruck erweckte, bei Sechzig zähle nur Ismaiks Meinung, 50+1 sei quasi ausgehebelt. Präsident Robert Reisinger weilt zum Geburtstag im Urlaub in Südafrika, aber es hätte ja noch andere Präsidiumsmitglieder oder etwa Verwaltungsräte gegeben, die Zeit gehabt hätten.

Und ihre Anwesenheit wäre womöglich nicht uninteressant gewesen: Auf Seiten des e.V. haben die Zweifel an Köllner mittlerweile deutlich zugenommen. Dazu kamen in Mannheim "Köllner raus"-Rufe aus dem Fanblock und ein Plakat, das den Trainer für allerlei Liebeserklärungen in Richtung Katar kritisierte ("Wildes Geschwurbel und Qatar relativieren. ,Fußballer spielen Fußball' und Trainer trainieren"). Und das Treffen mit Ismaik ohne e.V.-Vertreter wird die Genervtheit in Vereinsgremien und im Fanblock, die eben nur zum Teil mit der sportlichen Situation zu tun hat und auch mit politischen und vereinspolitischen Statements, nicht gerade verringert haben. Die Katar-Aussagen hatte Köllner ja nach einem Abstecher zur WM getroffen, in dessen Rahmen er Ismaik kennengelernt hatte. Offenbar verstanden sich die beiden auf Anhieb gut, jedenfalls postete Ismaik hinterher: "Ich werde mit Köllner und anderen 1860-Mitgliedern im Februar zum Papst reisen, das haben wir vereinbart."

Die Geschäftsführer werden nur mit größten Bauchschmerzen gegen den Willen des Investors handeln

Was seine Anstellung angeht, hat Köllner nun offenbar den Papst in der Tasche. Angesichts von so viel himmlisch hauptgesellschaftlichem Beistand war es kein Wunder, dass sich die Geschäftsführer Pfeifer und Gorenzel am Dienstagabend gemüßigt sahen, eigens eine Pressemitteilung zu verschicken, aus der hervorgehen sollte, dass sie den Hut aufhaben in der Frage, wer die Mannschaft trainieren soll: Es sei "festzuhalten, dass alleine die Geschäftsführung des TSV 1860 München, insbesondere die fachliche Einschätzung des Geschäftsführers Sport, über die Strukturen der Profi-Mannschaft und die Zusammensetzung des Trainer- und Funktionsteams entscheidet". Aber die Geschäftsführer werden nur mit größten Bauchschmerzen gegen den Willen des Investors Ismaik handeln.

Zumal sich die Frage stellt, wie ein möglicher Nachfolger überhaupt finanziert werden könnte. Die Spieler, für die Köllner keinen Platz mehr im Kader sieht - Quirin Moll, Kevin Goden, Lorenz Knöferl, Marius Willsch -, haben allesamt noch keinen neuen Klub gefunden (oder überhaupt gesucht) und bleiben auf der Gehaltsliste. Und auf der findet sich neuerdings auch der von Köllner massiv geforderte neue Mittelfeldspieler Raphael Holzhauser.

Wie immer bei Sechzig hängt auch in der Trainerfrage alles mit den Finanzen zusammen. Eine günstige Nachfolgeidee dürfte sich erledigt haben: Co-Trainer Stefan Reisinger hat am Montag mit seiner Fußballlehrer-Ausbildung beim Deutschen Fußball-Bund begonnen und muss immer wieder Präsenztage in Frankfurt absolvieren. Aber vielleicht kommt es ja auch einfach so, wie es sich Ismaik vorstellt: Köllner, Power, Gorenzel, Reisinger, die Spieler, die Investoren-Statthalter, die Verwaltungsräte, die Fans - alle gemeinsam sind wieder erfolgreich und haben sich lieb. Beginnen kann das alles im Heimspiel am Samstag (14 Uhr) gegen Zwickau, für das Gorenzel fordert: "Ich erwarte eine klare Reaktion der Mannschaft und aller Akteure in der gegebenen Situation." Das Blöde ist nur, dass bei Sechzig bisher selten etwas so kam, wie es sich Ismaik vorstellte.

Als wollten die Löwen selbst die Verwirrung, wer bei ihnen was entscheidet, unterstreichen, endete die Pressemitteilung mit den Worten: "Unabhängig davon ist die Geschäftsführung für das in sie gesetzte Vertrauen und die Unterstützung beider Gesellschafter dankbar, dass sie die bestmöglichen Entscheidungen im Sinne einer positiven Entwicklung des TSV 1860 München treffen." Auf Nachfrage änderte die Presseabteilung das letzte Wort in "trifft". So sei es gemeint gewesen - die Frage ist, ob es auch so stimmt.