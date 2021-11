"Das wirklich Harte ist, dass ich mithelfen möchte": Auch ein Jahr nach seiner Covid-Erkrankung kann der Tölzer Johannes Sedlmayr seinen Teamkollegen in der DEL2 nur zuschauen - sein eigener Körper stößt selbst bei leichten Bergspaziergängen immer noch an seine Grenzen.

Von Christian Bernhard und Andreas Liebmann

Als Nächstes soll der Treppenaufgang gemalert werden, erzählt Johannes Sedlmayr auf dem Weg nach oben. Dort, im VIP-Stüberl der Tölzer Löwen, ist fast alles neu, Wände, Stühle, hölzerner Tresen. Die Malerarbeiten im Stadionumlauf hat er koordiniert, Werbetafeln hat er schon montiert über der Eisfläche, die man von hier oben gut durch eine Scheibe sieht, und wenn zurzeit jemand gesucht werde, um einen Spieler zu chauffieren, dann heiße es auch immer: "Der Hansi macht's." Der Hansi lacht. Es fühlt sich an, als hätte man sich mit dem Hausmeister des Eisstadions verabredet, der guten Seele des Hauses. Dabei soll es ein Interview werden mit einem 31-jährigen Eishockey-Profi, der jetzt eigentlich mit den anderen DEL2-Spielern dort unten auf dem Eis trainieren sollte und Verantwortung übernehmen bei den Spielen. Doch daran ist nicht zu denken, seit Sedlmayr vor einem Jahr an Covid-19 erkrankte.

SZ: Herr Sedlmayr, der 26. November ist ein besonderer Tag - wissen Sie, warum?

Johannes Sedlmayr: Nein.

Vor exakt einem Jahr hat das Gesundheitsamt die Tölzer Löwen komplett in Quarantäne geschickt. Wie war das damals?

Oh. Wir hatten am Sonntag ein Spiel und am Montagmorgen hieß es, wir müssten uns testen lassen, weil es bei unserem Gegner, den Lausitzer Füchsen, positive Fälle gab. Uns allen ging es gut, keiner hatte Symptome. Wir dachten: Da fehlt sich schon nix. Am Mittwoch hatten die ersten Husten und Schnupfen. Bei mir ging es am Donnerstag so richtig bergab.

Wissen Sie, wie Sie sich angesteckt haben? War es im Spiel gegen Weißwasser?

Ziemlich sicher - soweit man es zurückverfolgen konnte. Ich habe es der Berufsgenossenschaft gemeldet, die hat es dann als Arbeitsunfall anerkannt. Beweisen kann es aber niemand.

Wissen Sie, mit welcher Variante Sie infiziert waren?

Nein. Die Gesundheitsbehörden waren nicht sehr auskunftsfreudig. Es hieß: Du bist positiv, ab in Quarantäne. Dann kam ein Schwall an E-Mails, um die 25 Stück, in denen beispielsweise drinstand, wie man sich beim Müll-Runterbringen verhalten muss. Dann warst du auf dich gestellt. Im Mannschaftskreis haben wir jeden Tag gefacetimet und hatten so wenigstens ein bisschen Spaß, soweit es halt ging. Ich saß mit Tee und eingepackt in warme Kleidung da - den meisten anderen hat nichts gefehlt.

Waren Sie besorgt? Als junger, gesunder, topfitter Profisportler, weit entfernt von jeder so genannten Risikogruppe...

Absolut nicht. Ich kannte bis dahin keinen Fall im engeren Kreis. Für uns Spieler war die Krankheit weit weg. Wir waren in unserer Bubble, haben uns an alle Regeln gehalten, sind nicht mehr essen gegangen, haben uns nicht mehr mit anderen getroffen. Zuhause, Stadion, Zuhause, Stadion. Da hast du dich sicher gefühlt.

Ihr Trainer Kevin Gaudet nahm das nicht auf die leichte Schulter damals, im Gegenteil. Gleich nach dem Ausbruch sagte er: "Wenn man liest, was auch bei einem vermeintlich leichten Verlauf für Nebenwirkungen auftreten können, muss man schon Angst bekommen." Weitsichtig!

Allerdings. Die Tölzer Löwen haben alles sehr professionell abgewickelt. Nach der Quarantäne wurde jeder von uns für Tests zum Herzspezialisten geschickt. Wenn die Ergebnisse nicht gut waren, wurde man länger aus dem Trainingsbetrieb herausgenommen. Ich glaube nicht, dass das in unserer Liga alle Teams so professionell auf die Reihe bekommen haben.

Es gab bereits ein warnendes Beispiel aus dem Profi-Eishockey: den Wolfsburger Yanik Möser. Stehen Sie mit ihm oder anderen Betroffenen im Austausch?

Nein.

Hat sich die Liga mal bei Ihnen erkundigt?

Leider gar nicht. Null. Dabei gibt es mittlerweile mehrere Fälle von Spielern, die schlimmer betroffen sind.

Auch Ihr Teamkollege Thomas Merl war danach relativ lange nicht einsatzfähig.

Bei uns beiden war es so, dass wir uns sehr schlecht gefühlt haben, aber der Arzt sagte: Eigentlich sind eure Werte gut. Er wusste nicht, was uns genau fehlte. Bei Thomas wurde nie wirklich herausgefunden, warum es ihm so ging, wie es ihm ging. Als bei mir dann im Februar eine Herzmuskelentzündung festgestellt wurde, war ich richtig glücklich darüber: dass was gefunden wurde; dass ich endlich wusste: Ich bilde mir das nicht bloß ein. Denn es gab von außen ja immer wieder viele tolle Ratschläge wie: Geh doch mal joggen oder versuche, leicht Sport zu machen. Das ist wie eine Grippe, das wird schon wieder.

Das hätte zu diesem Zeitpunkt fatal enden können. Im April, also gut vier Monate nach der Infektion, erzählten Sie, dass Ihr Puls beim Treppensteigen immer noch raste, dass es Phasen gab, in denen Sie völlig kraftlos waren, dass sie nach leichten Spaziergängen sofort schlafen mussten.

So ab Juni, Juli, konnte ich meinen Alltag dann wieder beschwerdefrei bewältigen...

...aber nicht den Alltag als Berufssportler?

Nein. Meine Kondition ist bei null. Auf den Berg gehen, Fußball, Tennis spielen ist im Sommer ausgefallen. An meinem Geburtstag Mitte September waren wir in Österreich, sind sowieso schon mit der Gondel auf den Berg hochgefahren und nur ein kleines Stückchen zu Fuß zur Spitze gegangen. Keine gute Idee. Ich bin schweißgebadet angekommen, für den Weg von zehn Minuten haben wir um die 30 gebraucht. Meine Herzmuskelentzündung ist so gut wie weg, aber meine Herzpump-Funktion ist noch schlecht, die muss sich erst wieder aufbauen. Sie war auf 27 runtergegangen, bei einem Leistungssportler sollte sie bei mindestens 65 sein. Aktuell liegt sie bei 40.

Wie kann sich die wieder aufbauen?

Nur von alleine, du kannst da nicht mithelfen. Seit drei, vier Monaten mache ich täglich mein leichtes Radprogramm, dazu ein bisschen Krafttraining. Immer bis 130, 140 Puls. Nicht höher. Aber ich merke keine Verbesserung, das ist das, was mich am meisten frustriert. Ganz am Anfang gab es eine leichte Steigerung, seitdem bewegt es sich auf einer Ebene. Über 140 Puls traue ich mich auch nicht hinauszugehen.

Im April hatten Sie noch gehofft, zum Sommer fit zu sein fürs Mannschaftstraining.

Bis Juli hatte ich wirklich noch die Hoffnung, dass ich diese Saison spielen kann. Ich dachte, Oktober, November, da kann ich sicher aufs Eis gehen, spätestens im Dezember dann wieder spielen.

Jetzt sind Sie weiter Co-Trainer und stehen neben Trainer Gaudet an der Bande.

Nur bei Heimspielen. Auswärts ist es mir zu viel.

Wie geht es Ihnen damit?

Auf der einen Seite macht es Spaß, man kann von Kevin viel lernen, er nimmt mich auch voll mit. Aber es ist natürlich nicht das, was ich machen möchte.

Alle anderen, die damals infiziert waren, spielen längst wieder, das muss hart sein.

Nein, so sehe ich das nicht. Das wirklich Harte ist, dass ich mithelfen möchte, gerade bei engen Spielen. Auf dem Eis ist es leichter, da fieberst du nicht so mit, da spielst du einfach und weißt, du kannst selbst was ändern. Draußen gibt es nur das Prinzip Hoffnung (lächelt).

Frustriert es Sie nicht, Ihre Kollegen auf dem Eis rumflitzen zu sehen?

Am Anfang bin ich nicht zu den Trainingseinheiten gekommen, weil du da noch mehr Lust aufs Spielen bekommst und dich noch mehr ärgerst, dass es nicht geht. Mittlerweile habe ich mich daran gewöhnt.

Detailansicht öffnen November 2020, die Tölzer Löwen treffen auf die Ravensburg Towers (links Torwart Niklas Treutle) - es ist eines der bislang letzten Spiele, in denen Johannes Sedlmayr Profisport betreibt. (Foto: Germann/imago images/Eibner)

Dieses Virus, von dem immer noch so viele glauben, es existiere nicht, es sei nur halb so wild oder nur für Gebrechliche und Vorerkrankte gefährlich: Kann es sein, dass dieses Virus Ihre Karriere beendet hat?

Nein. Nach meinem Ärztemarathon will ich definitiv noch einmal spielen! Mir ist versichert worden, dass ich wieder gesund werde. Nur kann keiner sagen, wann das sein wird. Aber ich werde gesund und kann dann auch wieder Leistungssport betreiben. Das ist definitiv das Ziel.

Ihr Fall zählt jedenfalls zu jenen Langzeitfolgen, die allgemein unter dem Begriff Long Covid zusammengefasst werden?

Würde ich schon so sagen. Aber was ist schon Long Covid? Ich weiß es nicht. Die Ärzte wissen es, glaub ich, selber nicht genau.

Sind Sie immer noch ständig bei Ärzten?

Alle vier Wochen habe ich Kontrolluntersuchungen beim Kardiologen. Im Januar kann ich dann hoffentlich eine Reha machen, damit unter Beobachtung das leichte Training stattfinden kann und man dann hoffentlich sieht, ob die Werte weiter stagnieren oder ob ich mir mehr zutrauen darf. Ich suche immer noch Ärzte, die auf Covid-19 spezialisiert sind. Aber wenn man ehrlich ist: Keiner kennt sich damit aus. Es gibt kein Standard-Prozedere zur Orientierung. Oft heißt es: Mach so, wie du dich fühlst. Das sind keine Antworten, die du von einem Arzt bekommen möchtest.

Wie oft geht Ihr Blick auf die Pulsuhr?

Mittlerweile fast gar nicht mehr. Den ganzen Sommer über allerdings immer. Sobald ich Treppen gestiegen bin, habe ich gesehen: Okay, das war zu viel. Mich hat interessiert, ob meine Pumpe wirklich so rast, oder ob ich es mir einbilde.

Die Inzidenzen im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen liegen nicht weit unter der 1000, der Grenze zum Lockdown.

Bei meinen Eltern im Nachbarlandkreis Miesbach ist es ähnlich. Was mich am meisten ärgert, ist, dass das auch wieder so gravierende Auswirkungen auf das Eishockey hat und auf den Sport allgemein. Und dass die Leute mit ihrer Entscheidung, sich nicht zu impfen oder zu Corona-Partys zu gehen, die ganze Gesellschaft schwächen.

Diese so genannten Leberkäspartys, die Sie da ansprechen, auf denen man sich absichtlich anstecken will und die es auch rund um Bad Tölz gibt: Macht es Sie mit Ihren Erfahrungen nicht wahnsinnig, das mitzubekommen?

Wie soll man es sagen? Die junge Generation sollte sich auch Gedanken über die Auswirkungen ihres Handelns machen. Mit den Inzidenzzahlen, die sie mit solchen Aktionen weiter in die Höhe treiben, erhöhen sich auch die Restriktionen für alle. Das bedeutet: Weniger Spaß und weniger Freiheit für Jung und Alt.

Wie hoch ist die Impfquote im Team?

Alle sind geimpft. Ausnahmslos. Das war von Anfang an so kommuniziert: Kein Muss, aber es ist sehr gewünscht. Ich durfte mich erst kürzlich impfen lassen und bin froh, dass das erledigt ist. Es gab wegen meiner Herzmuskelentzündung lange unterschiedliche Ratschläge der Ärzte.

Eine Herzmuskelentzündung kann ja eine Folge der Krankheit sein, aber auch eine viel seltenere Nebenwirkung der Impfung.

Das Lustige bei mir war, dass mein Impfarzt, der meine Geschichte nicht kannte, als Erstes zu mir sagte: Sie wissen aber, dass da eine Herzmuskelentzündung auftreten könnte...?

Spielt das Thema Corona noch eine große Rolle in der Kabine, auch in Bezug auf Sie?

Kaum. Zuletzt vielleicht etwas mehr, weil wieder DEL2-Klubs betroffen sind.

Wie ist Ihre Haltung zur aktuell diskutierten Impfpflicht für Profisportler?

Sehr schwierig. Weil es die Entscheidung jedes Einzelnen ist, egal ob sie richtig oder falsch ist. Auch das, was medial mit Joshua Kimmich abgelaufen ist, geht meiner Meinung nach gar nicht.

Sind Sie in Ihrem privaten Umfeld zu einem mahnenden Beispiel geworden?

Alle meine Freunde sagen mir, dass sie mich als mahnendes Beispiel hernehmen. Wenn über Corona gesprochen wird, kommt immer mein Name auf den Tisch, weil ich der am schwersten Betroffene in unserem Freundeskreis bin.

Wie viele Diskussionen haben Sie geführt? Gab es Menschen, die auch Ihnen gegenüber Zweifel an der Existenz des Virus oder am Sinn der Impfung geäußert haben?

Ja. Da schalte ich aber direkt auf Durchzug. Diskussionen mit solchen Leuten bringen überhaupt nichts, leider. Mit dieser Wand hier zu reden, wäre wahrscheinlich sinnvoller. Es gibt definitiv sehr viele, die immer noch blöd daherreden. Es ist traurig.

Hätten Sie es für möglich gehalten, dass das Virus wieder so heftig zurückkommt?

Niemals. Im Sommer dachten doch viele, Corona wäre vorbei, alles andere war wichtiger. Und jetzt ist es schlimmer als letztes Jahr um diese Zeit. Ich wurde im Impfbus geimpft, da waren rund um mich bestimmt 90 Prozent ältere Herrschaften, die sich ihren Booster geholt haben. Wenig junge Leute, das war schon komisch.

Was macht Ihnen Hoffnung?

Jetzt gerade? Gar nichts. Bei uns im Stadion gilt seit dieser Woche 2G-plus, dann weißt du, dass du in ein, zwei Wochen wohl wieder ohne Zuschauer spielst.

Glauben Sie, die Saison wird durchgezogen?

Ich hoffe es. Aber mit den vermehrten Corona-Fällen bei den Klubs ist es wieder kein echter Wettkampf, das schmeißt Mannschaften für Wochen aus der Bahn. Du hast das bei Mannheim, Iserlohn gesehen, das hat nichts mit fairem Wettbewerb zu tun.

Das wissen die Tölzer Löwen nach der letztjährigen Team-Quarantäne am besten.

Es ist ja nicht bloß, dass du zwei Wochen in Quarantäne bist. Du machst zwei Wochen nichts. Danach fängst du erst wieder mit dem Training an, bist noch nicht fit, vielleicht leicht angeschlagen. Dann kommen die Muskelverletzungen. Andere müssen durchspielen, als Team verfolgt dich das durch die ganze Saison. Und am Schluss sitzen wie bei uns damals sechs Leute auf der Tribüne, die unter normalen Umständen vielleicht hätten spielen können.

Wie bewerten Sie Ihre Situation heute: Hatten Sie besonderes Pech? Oder Glück, weil es auch schlimmer hätte enden können?

Beides. Im Endeffekt hatte ich einen milden Verlauf, ich war weder im Krankenhaus noch an einem Beatmungsgerät. Die Freundin meines Cousins arbeitet im Krankenhaus. Wenn ich von ihr Geschichten höre, weiß ich: Was ich hatte, ist halb so schlimm. Man gewöhnt sich daran. So doof es sich anhört, man gewöhnt sich an alles.

Sie hatten ja schon ein ganzes Jahr lang Zeit, sich daran zu gewöhnen.

Es kommt mir viel länger vor, gefühlt sind zwei Jahre vergangen. Aber nächstes Jahr um diese Zeit, da spiele ich wieder! Dann können wir uns hier wieder treffen.