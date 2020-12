Meldungen im Überblick

Jürgen Klopp hat als frischgekürter Fußball-Welttrainer des Jahres den höchsten Saisonsieg mit dem FC Liverpool gefeiert. Der englische Fußballmeister gewann bei Crystal Palace mit 7:0 (3:0) und wird die Weihnachtstage somit als Tabellenführer verbringen. Teammanager Klopp war am Donnerstag mit der begehrten Trophäe ausgezeichnet worden, er stach dabei unter anderem Hansi Flick vom Triple-Sieger Bayern München aus.

Am Samstag hatte Klopp bereits in der ersten Halbzeit dreimal Grund zu jubeln. Takumi Minamino (3.), Sadio Mane (35.) und Roberto Firmino (44.) trafen für die deutlich überlegenen Reds. Kapitän Jordan Henderson (52.), erneut Firmino (68.) und Mo Salah (81./84.) erhöhten. Für Palace, das erneut auf den ehemaligen Schalker Bundesligaprofi Max Meyer verzichtete, war es ein herber Rückschlag nach zuletzt drei Spielen ohne Niederlage.

Neymar fehlt im Endspurt

Frankreichs Fußball-Meister Paris Saint-Germain muss auch in den letzten beiden Spielen vor dem Jahreswechsel ohne seinen Superstar Neymar auskommen. Wegen einer Knöchelverletzung fehlt der Brasilianer dem Tabellendritten sowohl im Topspiel an diesem Sonntag (21.00 Uhr/DAZN) bei Spitzenreiter OSC Lille als auch am Mittwoch im Heimspiel gegen Racing Strasbourg. "Er wird wahrscheinlich im Januar zurückkehren", teilte PSG am Samstag auf seiner Homepage mit.

Neymar hatte die Verletzung am 13. Dezember bei der 0:1-Heimniederlage in der Meisterschaft gegen Olympique Lyon erlitten. Nach einem mit Rot geahndeten Foul seines Landsmannes Thiago Mendes in der Nachspielzeit musste der 28-Jährige mit Schmerzen vom Feld. Nach Angaben von PSG hat Neymar nach der erlittenen Verstauchung Blutergüsse am Knochen und wird auf dem Trainingsgelände weiterhin behandelt. Er fehlte bereits am vergangenen Mittwoch im Ligaspiel gegen Lorient.

Atlético legt im spanischen Titelkampf vor

Atlético Madrid bleibt dank Stürmerstar Luis Suárez Spitzenreiter der spanischen Primera Division. Der Torjäger aus Uruguay erzielte am Samstag die ersten beiden Treffer (41. und 58.) zum 3:1 (1:0) gegen den FC Elche. Außerdem traf Diego Costa per Elfmeter (80.). Atlético weist damit 29 Zähler auf. Real Sociedad San Sebastián und Stadtrivale Real Madrid können aber am Wochenende noch nach Punkten gleichziehen. Für Elche traf Lucas Boyé (64.).