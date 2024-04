Mit einer Flasche Champagner in den Händen war bei den Feierlichkeiten auch der frühere deutsche Junioren-Nationalspieler Yann Aurel Bisseck mittendrin, in dieser Saison hatte er in sieben Ligaspielen in der Startelf gestanden. Hunderte Fans strömten nach dem vorzeitigen Titelgewinn durch das 2:1 (1:0) trotz des Regens auf den Platz vor dem Mailänder Dom, um den zweiten Stern für Inter zu feiern.

Dazu hüpften viele weitere Ex-Profis aus der Bundesliga bei der Party in der Kabine mit: Hakan Calhanoglu, der in dieser Saison eine zentrale Rolle bei Inter einnimmt, Torhüter Yann Sommer, Benjamin Pavard, aber auch Marcus Thuram oder Henrich Mchitarjan. Zudem feierte Trainer Simone Inzaghi, als Spieler einmal Meister mit Lazio Rom (2000), seinen ersten Titelgewinn als Trainer in der Serie A.

Für die Fans besitzt der Titel eine besondere Bedeutung. In Italien gibt es für jeden zehnten Meistertitel einen Stern über dem Wappen, bislang hatten Inter und Milan gleichauf bei 19 nationalen Meisterschaften gelegen. Das Rennen gegen den Rivalen um den zweiten Stern entschieden die Nerazzurri nun für sich.