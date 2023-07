Von Thomas Kistner

Juan de Dios Crespo hängt sehr an Gianni Infantino, dem Präsidenten des Fußballweltverbandes Fifa. Das bezeugen viele herzliche Umarmungen in den sozialen Netzwerken. In Paris stießen die zwei mit Sektkelchen auf Infantinos Geburtstag an, dreisprachig gratulierte der Spanier dem guten "Freund". Im März feierte der Sportanwalt Crespo den Fifa-Patron unter Palmen; der war gerade beim Fifa-Kongress in Ruandas Hauptstadt Kigali im Amt bestätigt worden. Und jüngst lachten die beiden, eng an eng, in Neuseeland bei der Eröffnung der WM der Frauen in die Kamera. Echte Amigos im Sport.