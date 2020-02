Es ist eine ungewöhnliche Aktion, die am Samstag vor dem Zweitliga-Spiel des Hamburger SV gegen den Karlsruher SC ansteht. Eine kontrollierte Pyro-Einlage soll es dann geben, erlaubt von den lokalen Behörden und vom Deutschen Fußball-Bund (DFB). Zwischen der Tribüne und dem Spielfeld werden zum Einlaufen der Mannschaften zehn Fans zehn sogenannte Rauchtöpfe entzünden, eine Fachfirma wird das begleiten, die Feuerlöscher werden für alle Fälle bereitstehen, und dann soll ganz legaler Nebel aufsteigen.

Es ist ein Test im Kontext des ewigen Pyro-Problems. Es ist aber die Frage, ob so eine Aktion auch wirklich etwas bewirken kann gegen das ewige Pyro-Problem.

Schon seit Jahren bekommen der Verband, die Liga und die Vereine die Auswüchse der Pyrotechnik in den Kurven nicht in den Griff. Pyro ist wegen seiner Gefährlichkeit und zum Schutz der Zuschauer zwar verboten, aber für manche Ultra-Fangruppierungen gehört der Einsatz zur Fußballkultur dazu. Jedes Wochenende sind daher in den Kurven bengalische Feuer zu sehen, deren Flammen bis zu 2000 Grad heiß werden können, manchmal kommen dazu noch Böller, und in extremen Fällen fliegen sogar Leuchtraketen in Richtung Spielfeld oder des gegnerischen Fan-Blocks.

Ist Pyrotechnik nun Fankultur oder nicht?

Die Situation zwischen den Fußball-Vertretern und dieser Fan-Fraktion ist verfahren - und hat eine längere Vorgeschichte. 2011 endete ein Runder Tisch mit 55 verschiedenen Ultra-Gruppierungen ergebnislos. Letzteren war es damals um einen legalen Einsatz von Pyro-Technik gegangen. "Das Scheitern hat zu einer Radikalisierung beigetragen und gefühlt zu einem mehr an Pyrotechnik geführt", sagt der Hannoveraner Politologe Jonas Gabler, der sich auf Forschung zu den Fanszenen spezialisiert hat.

In der Folge gab es schärfere Einlasskontrollen und mehr Sanktionen: gegen einzelne Täter, wobei die aufgrund der benutzten Vermummungen selten genug zu ermitteln sind - und gegen die Vereine gab es hohe Geldstrafen durch das Sportgericht. Doch jüngst räumte dessen Chef Hans E. Lorenz selbst ein, "dass wir durch diese Urteile die Missstände nicht beseitigen können".

Der HSV, bei dem es besonders häufig zu Pyro-Vorfällen kommt, positionierte sich vor zirka einem Jahr in dieser Frage neu. Er wolle Pyro jetzt als Teil der Fankultur akzeptieren und mehr in den Dialog gehen. Dazu gehörte auch der Wunsch nach einem kontrollierten Pyro-Einsatz, den der DFB nach langem Widerstand nun erlaubte. Der Verband betont zwar, dass die Verantwortung in Hamburg liege und dass es sich um eine einmalige Ausnahmegenehmigung handele. Aber schon melden sich Vertreter anderer Klubs zu Wort, die sich in ihren Stadien etwas Ähnliches vorstellen können.