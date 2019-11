Ein bisschen erinnerte die Kulisse im Westend an alte Fassbinder-Filme. Der Himmel sah aus wie Beton, und auf dem Rasen ruhten die bunten Blätter, die in den vergangenen Wochen, dem Gebot der Jahreszeit und der Natur folgend, sachte dahingerieselt waren. Gut ein Dutzend Journalisten hatten sich am Trainingsplatz von Hertha BSC eingefunden, aber kaum einer der sogenannten Kiebitze, was man angesichts der Tatsache, dass Hertha am Sonntag 0:4 in Augsburg verloren und die vierte Niederlage in Serie erlitten hatte, einigermaßen überraschend nennen konnte.

Falls Fassbinder leben und tatsächlich noch drehen würde, so wäre es ihm ein Leichtes gewesen, den Gang des Hertha-Teams zum "Auslaufen" mit Musik zu unterlegen. Denn Hertha erfüllt mal wieder alle Kriterien, die dem Refrain einer alten, offiziösen Vereinshymne zugrunde liegen, Mitte der 60er-Jahre eingesungen von Fiffi Kronsbein und dem damaligen (Zweitliga-)Kader der Hertha: "Wir sind so wie wir sind / das Berliner Sorgenkind ...".

Das lässt sich nicht nur musikalisch im Stile eines Gassenhauers, sondern auch streng tabellarisch ausdrücken. Hertha BSC liegt mit elf Punkten auf Platz 15 - und nur deshalb vor der punktgleichen, auf den Relegationsplatz gerutschten Düsseldorfer Fortuna, weil man zwei Tore mehr erzielt hat (17). Rune Jarstein, Berlins Torwart und Routinier, schaffte es, am Sonntag Hertha-Geschichte zu schreiben: Er wurde beim 0:4 in Augsburg der erste Keeper der Klubgeschichte, der eine rote Karte sah; am Montag wurde er für zwei Spiele gesperrt. Was aber die Seele der Herthaner am meisten trübt: Der 1. FC Union, der Lokalrivale und Neuling aus Köpenick, liegt in der Tabelle fünf Punkte und vier Plätze vor der Hertha, die, zusammengefasst, gerade in das furchterregende Maul eines Monsters namens Abstieg blickt.

"Muss jetzt Klinsi Hertha retten?", fragt eine Zeitung

Das hat Folgen, zumindest nach Ansicht der Fach- und Hauptstadtmedien. Sie sehen das Verfallsdatum der Amtszeit von Trainer Ante Covic, der im Sommer auf Pal Dardai gefolgt war, als überschritten an. "Das Experiment Covic scheint gescheitert", schrieb der Kicker. "Es scheint, als wäre die Bundesliga eine Nummer zu groß für ihn", urteilte der Tagesspiegel. "Die Trennung vom ehemaligen U23-Coach ist unvermeidbar", fand der Berliner Kurier.

Während die Fans nach dem unlängst vom FC Bayern entlassenen Niko Kovac lechzen, weil ihm als gebürtigem Weddinger der gleiche Berliner Urschleim der randständigen Kieze anhaftet, der auch der Hertha selbst zu eigen ist, brachte die BZ bereits den früheren Bundestrainer Jürgen Klinsmann in Stellung, den sportstrategischen Berater von Herthas Großinvestor Lars Windhorst. "Muss jetzt Klinsi Hertha retten?", fragte das Blatt mit Blick auf den Mann, den Windhorst unlängst bei der Hertha als Aufsichtsrat installiert hatte, auf dass er dafür Sorge trage, dass jene 225 Millionen Euro, für die Windhorst knapp die Hälfte der Anteile von Herthas Profiabteilung erwarb, Rendite abwerfen.

Dauerhaft dürfte Klinsmann, der die Bundesliga seit dem Ende seines Engagements beim FC Bayern vor zehn Jahren nur aus interkontinentaler Ferne kennt, sein US-Exil kaum gegen die tägliche Arbeit mit einer aktuell abstiegsgefährdeten Elf eintauschen wollen. Zumal ja die gegenwärtige Verfasstheit des Berliner Himmels höchstens die Lyriker der Hauptstadt zu Höchstleistungen treibt, die gerade zufällig an tristen Balladen feilen, - und rein gar nichts mit der Sonne Kaliforniens zu tun hat. Aber womöglich ließe sich Klinsmann zu einem Aushilfsjob hinreißen, um der Hertha das zu geben, was man nicht mal mit Fremdkapital kaufen kann: Zeit.

Die könnte Manager Michael Preetz gebrauchen. Er war vor zwei Wochen bei der Mitgliederversammlung von den Herthanern hart angegangen worden und täte wohl gut daran, eine überzeugende Lösung zu präsentieren. Nach dem Spiel in Augsburg ging er erst mal auf Tauchstation, was so wirkte, als ob er ein falsches Wort vermeiden wollte.