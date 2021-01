Von Frank Hellmann, Frankfurt

Pal Dardai hatte sich dazu entschieden, es als Schutz gegen den fiesen Schneeregen bei einer Winterjacke in Hertha-Farben und einer einfachen Kappe zu belassen. Womit die äußeren Bedingungen für die Bundesliga-Rückkehr des alten und neuen Hoffnungsträgers zur tabellarischen Tristesse bei Hertha BSC passte: Der um Selbstfindung bemühte Hauptstadtklub hat mit der 1:3-Niederlage bei Eintracht Frankfurt die Talfahrt nicht stoppen können - und nun kommt nächste Woche noch der FC Bayern zur Stippvisite ins Olympiastadion. "Der Wille war da, die Punkte sind nicht da", sagte Dardai, der beinahe trotzig im Presseraum der Frankfurter Arena gute Laune verbreitete, nachdem der Berliner Pragmatiker zuvor jeden einzelnen Berliner Akteur auf dem durchweichten Rasen aufgemuntert hatte.

Nach erst vier gemeinsamen Trainingseinheiten, erklärte Dardai, sei eigentlich alles okay gewesen, "nur das Ergebnis war nicht okay." Er habe "die letzte Konzentration, die letzte Gier" vermisst, das eigene Tor zu verteidigen. Speziell seinen Innenverteidigern Niklas Stark und Jordan Torunarigha, die in den entscheidenden Kopfballduellen nicht aufgepasst hatten, wollte der 44-Jährige indes "keinen Vorwurf machen." Sein Urteil: "Nach der Führung hat die Erfahrung gefehlt, wie man mit einem 1:0 umgeht."

Dardai wechselt auf gleich fünf Positionen

Jenes von Dardai gemeinsam mit dem zum Sportdirektor ernannten Arne Friedrich mit einem fast rührigen, in Zeiten des Virus aber doch auch befremdlich wirkende Tête-à-Tête gefeierte Führungstor erzielte der Pole Krzysztof Piatek im Stile eines Torjägers (66. Minute). Just, als sich die Hertha immer besser aus der Klammergriff eines vor Selbstbewusstsein strotzenden Gastgebers befreit hatte. Danach aber ließ sich Hertha doch übertölpeln, was der Berufsrealist auf der Trainerbank beinahe einkalkuliert hatte. Wie schon in seiner ersten Amtszeit zwischen Februar 2015 und Sommer 2019 hat der Ungar den Spielplan in Vierer-Blöcke unterteilt, für die es streng geheime Punktevorgaben gibt - in den ersten Block, verriet der Coach, "habe ich nicht so viele Punkte geschrieben". Neben den Bayern kommen auch noch die Partien beim VfB Stuttgart und gegen RB Leipzig dazu.

Auch die taktische Herangehensweise scheint sich nicht sonderlich vom Vorgehen in Dardais erster Amtszeit zu unterscheiden. Das erste Augenmerk galt einer geordneten Defensive, die dem Gegner deutlich weniger Räume anbot als noch unter Bruno Labbadia. Dardai wechselte auf gleich fünf Positionen: Er besetzte die Mittelfeld-Zentrale mit Störenfried Santiago Ascacibar und tauschte in letzter Instanz gleich noch den Torwart aus. Rune Jarstein stand für Alexander Schwolow zwischen den Pfosten. Er habe mit dem vor Saisonbeginn vom SC Freiburg geholten Schlussmann gesprochen, sagte der Hertha-Trainer zur Begründung für diese überraschende Rochade: "Alex ist ein guter Torwart, aber er kein Torwartglück gehabt. Jetzt macht er ein bisschen Pause."

Die könnte aber länger dauern, weil der routinierte Jarstein, 36, beim Saisondebüt nicht nur ein sicherer Ruhepol war, sondern mit starken Paraden gegen Daichi Kamada (28.) und vor allem André Silva (43.) überhaupt das torlose Remis in die Pause rettete.

Die Eintracht zieht selbst die umkämpften Partien noch auf ihre Seite

Dass die Eintracht dennoch den siebten Bundesliga-Sieg im achten Spiel feierte, dafür konnte der norwegische Keeper am wenigsten. Just nach dem Rückstand schlugen die Hessen mit eiskalter Effizienz und individueller Klasse zurück. Erst bugsierte Silva den Ball gekonnt mit dem Kopf nach einer Flanke von Filip Kostic zum 1:1 über die Linie (67.), dann köpfte der aufgerückte Martin Hinteregger entschlossen zum 2:1 (85.) nach Flanke des eingewechselten Almamy Touré über die Linie. "Der postwendende Ausgleich war sicherlich der Knackpunkt", sagte Eintracht-Trainer Adi Hütter. Der Österreicher bejahte die Feststellung ausdrücklich, dass sein Ensemble derzeit im Stile einer Spitzenmannschaft auftritt.

Die Eintracht zieht selbst die umkämpften Partien in diesem Jahr noch auf ihre Seite. "In der Vorrunde hätten wir vielleicht unentschieden gespielt", sagte Hütter, der mit der Einwechslung von Luka Jovic nach einer Stunde einen entscheidenden Schachzug einbrachte. Zwar wirkte der serbische Wunderstürmer ausgesprochen blass, aber allein seine Anwesenheit schien die Hertha-Deckung zu verwirren. Silva verwandelte am Ende noch einen Foulelfmeter zum 3:1 (90.+5) und steht nun bei stolzen 16 Saisontreffern.

Der in jungen Jahren von Cristiano Ronaldo als sein legitimer Nachfolger geadelte Portugiese hat seit dem Re-Start im Mai 2020 saisonübergreifend 24 Mal getroffen - eine Quote aus Robert-Lewandowski-Sphären. "Man muss den Spieler auch mal Zeit geben, den Fußball in Deutschland, das Umfeld und die Sprache kennenzulernen", sagte Hütter über einen Angreifer, der laut Sportvorstand Fredi Bobic längst noch nicht am Limit angelangt ist. Wer wollte, konnte daraus einen forschen Frankfurter Anspruch beim sich zuspitzenden Kampf um die Champions-League-Plätze ableiten.