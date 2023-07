Hertha BSC:Ein Saisonstart - und zwei drohende Probleme

Der ehemalige Sport-Geschäftsführer Fredi Bobic (li.) will von der Hertha noch sein Gehalt einstreichen - nicht das einzige Problem für den Klub von Präsident Kay Bernstein.

Von Javier Cáceres

Am Samstag startet Bundesliga-Absteiger Hertha BSC bei Fortuna Düsseldorf (20.30 Uhr, Sky) in die neue Saison, und sie machen in Berlin gute Miene zur ersten Zweitliga-Partie seit 2013. "Wir freuen uns, dass es endlich losgeht", beteuert Sportdirektor Benjamin Weber. Hinter den Kulissen dräut aber derart viel Ungemach, dass schon jetzt sichergestellt ist: Die Saison wird für Hertha alles andere als geräuscharm.