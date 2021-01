Von Carsten Scheele

Kurz nach dem Schlusspfiff bildete sich in der Nähe der Mittellinie ein Jubelknäuel. Einige der deutschen Spieler, die gerade 43 Tore geworfen hatten, standen applaudierend drumherum. Die Uruguayer aber, die 43 Tore kassiert hatten, freuten sich mit ihrem Torwart Felipe Gonzalez, der bei den allermeisten dieser 43 Gegentore zwischen den Pfosten gestanden hatte. Einer seiner Kollegen nahm Anlauf, sprang ab und landete auf den Köpfen und Schultern der Mitspieler, lachende Gesichter, wo man nur hinblickte.

Der Handballweltverband (IHF) trifft nicht immer für jedermann nachvollziehbare Entscheidungen, diesmal lag er aber goldrichtig, weil er Gonzalez am Ende dieser WM-Partie zweier Handball-Gewichtsklassen mit der Auszeichnung für den "Spieler des Spiels" bedachte. Gonzalez hatte in den 60 Minuten zuvor oft hinter sich greifen müssen, aber auch ein paar wirklich überraschende Paraden gezeigt.

Uruguay ist ein kleines Handballland, für Gonzalez und all seine Mitspieler war es der erste Auftritt überhaupt bei einer Handball-Weltmeisterschaft. Sie sind jetzt WM-Spieler, das kann ihnen keiner mehr nehmen. Und 43 Gegentore gegen Deutschland, hey: Es hätten auch 55 sein können. "Das war für Uruguay ein ganz, ganz besonderes Spiel. Die erleben so was nicht jeden Tag", freute sich auch Deutschlands Rechtsaußen Timo Kastening.

Die Sorge vor dem Spiel gegen Kap Verde wächst

Im Lager des Deutschen Handball-Bundes (DHB) war man auch über den eigenen, gelungen Start in dieses Corona-Turnier erfreut. Das 43:14 (16:4) war der höchste WM-Auftaktsieg einer deutschen Mannschaft seit 63 Jahren. Während sich Bundestrainer Alfred Gislason ein wenig über die Chancenverwertung echauffierte ("zu viel verworfen, darf uns nicht passieren"), versicherte Kastening glaubhaft, man sei die Partie "mit aller Ernsthaftigkeit angegangen". Der Melsunger hatte am Ende neun Treffer erzielt, die meisten davon nach Gegenstößen gegen völlig ausgelaugte Südamerikaner.

Wie es um das Leistungsvermögen des deutschen Teams steht, ist exakt so gut abschätzbar wie vor der Partie. Uruguay sei "kein Gradmesser" gewesen, sagte Kastening, sondern eine Mannschaft voller Amateure, die von der Aufstockung der WM auf 32 Teams profitiert hatte und sich erstmals für eine WM qualifizieren konnte. In der Halbzeitpause hatte sich DHB-Vizepräsident Bob Hanning am ARD-Mikrofon leicht lustig gemacht über den Gegner. Die Uruguayer hätten "Probleme mit dem Arbeitsgerät", urteilte Hanning, "der ein oder andere auf der Mittelposition scheint auch übergewichtig zu sein".

Hanning fehlte "der absolute Wettkampfcharakter", aber so ist das nun mal in der Vorrunde bei einer WM mit 32 Teams. Auch der Bundestrainer hatte sich vom Gegner mit Blick auf den Turnierverlauf insgeheim etwas mehr erhofft. "Es war das Ziel, uns weiter einzuspielen", sagte Gislason, das sei nur bedingt gelungen, weil die Gegenwehr fehlte: "Zum Ende hin hat es uns der Gegner sehr leicht gemacht."

"Das ist fahrlässig", kritisiert Torwart Bitter

Auch der zweite Gegner am Sonntag, Kap Verde, wird noch kein Maßstab sein - das Spiel löst aber aus anderem Grund reichlich Unbehagen im deutschen Lager aus. Nach der Ankunft in Ägypten waren bei den Afrikanern vier Spieler positiv auf das Coronavirus getestet und in Quarantäne geschickt worden, nach weiteren sieben positiven Fällen kurz vor der Abreise in Portugal. Während andere betroffene Teams wie die USA oder Tschechien ihre Teilnahme absagten, hielt Kap Verde aber an den Reiseplänen fest.

In seiner Position als "Außenminister" des deutschen Teams nahm sich Torwart Johannes Bitter der Problematik an. "Aus meiner ganz persönlichen Sicht ist das fahrlässig, dass sie spielen", sagte Bitter. Es sei "ein großes Risiko für das Turnier", dass das kapverdische Team antreten dürfte, erst am Freitag gegen Ungarn (es verlor 27:34), jetzt am Sonntag gegen Deutschland.

Doch Bitters Protest wird wenig ausrichten, wie auch die Bedenken anderer prominenter Spieler wegen des Umgangs mit der Corona-Problematik bei der WM. Eine Testreihe am Freitag blieb in der kapverdischen Mannschaft ohne Befund; bringen weitere Testungen am Samstag und Sonntag ebenfalls nur negative Ergebnisse, findet das Spiel am Sonntagabend statt.