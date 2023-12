Die deutschen Handballerinnen feierten zu Tina Turners Party-Klassiker "Simply the best" ihren Viertelfinaleinzug bei der Weltmeisterschaft in Skandinavien. Dank einer deutlichen Leistungssteigerung setzte die DHB-Auswahl am Samstag ihren Erfolgslauf auch gegen Serbien fort und sicherte sich durch ein 31:21 (14:13) die Teilnahme an einem Olympia-Qualifikationsturnier im Frühjahr. In der hart umkämpften Partie war Antje Döll mit fünf Treffern beste deutsche Werferin.