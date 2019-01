27. Januar 2019, 16:56 Uhr Deutschland bei der Handball-WM Entsetzen bei der Schlusssirene

Deutschlands Handballer verlieren auf dramatische Weise das Spiel um Platz drei gegen Frankreich.

Die Entscheidung fällt in allerletzter Sekunde - die Enttäuschung ist riesig.

Von Saskia Aleythe , Herning

Es ging darum, sich zu belohnen. Belohnen: Christian Prokop hatte das Wort schon einmal benutzt bei dieser WM, es war nach dem vierten Vorrunden-Spiel in Berlin, da sagte der Bundestrainer der Handballer: "Irgendwann werden wir uns belohnen." Dabei lächelte er stolz. Er war zufrieden mit einer Mannschaft, die in seinen Augen zu einer Einheit zusammengewachsen war. Gegen die Franzosen, erst in letzter Sekunde, hatte ein Freiwurf den möglichen Sieg der Deutschen in ein noch immer respektables Remis verwandelt.

Und am Sonntag? Ging es darum, sich nicht nur gegen Frankreich zu belohnen, sondern für den gesamten Auftritt bei dieser WM. Zwei Wochen lang hatten sie die Zuschauer in Berlin, Köln und Hamburg mit beherztem Handball für ihren Sport begeistert. Doch das Happy End blieb aus: Trotz großem Kampf endete das Spiel ohne Glücksgefühle, sie verloren die Partie mit 25:26 (13:9). Nach einem Siegtreffer der Franzosen mit der Schlusssirene. "Wir haben uns durch Dummheiten um Bronze gebracht", sagte Torwart Andreas Wolff.

Zum ersten Mal bei dieser WM spielte das Team um Kapitän Uwe Gensheimer nicht in eine Halle in Deutschland, sondern in Dänemark. Das war ja auch das vorher bestimmte Ziel gewesen: Es ins Halbfinale zu schaffen und sich damit unter die besten vier Mannschaften der Welt zu manövrieren, um die Reise nach Herning anzutreten. Natürlich wollten sie dann auch lieber das Finale am späten Nachmittag bestreiten, doch das hatten die Norweger am Freitagabend verhindert. Ein Halbfinale, nach dem alle Deutschen bekennen mussten, was Gensheimer aussprach: "Norwegen war einfach besser als wir."

Die Abwehr, die gegen Norwegen nicht in Form war, präsentierte sich gegen Frankreich besser

Noch in der Nacht auf Samstag war die DHB-Auswahl nach Herning gereist, erst um vier Uhr ging es ins Bett, dann wurde lange geschlafen. Es galt, die Enttäuschung wegzuschlummern, Teammanager Oliver Roggisch sagte, man müsse nun "Vorbild sein für die Kinder, die jetzt mit dem Handball anfangen. Wir wollen ihnen zeigen, dass man Niederlagen schnell verarbeiten kann". Auch Trainer Prokop wollte von negativen Gedanken nichts wissen, "wir haben das ganze Turnier noch nicht negativ gedacht" - und mit all den positiven Gedanken startete Deutschland dann auch in die Partie gegen die Franzosen.

Nach fünf Minuten führten die Deutschen mit 4:2, da hatten sich schon vier Torschützen auf dem Feld bewiesen: Hendrik Pekeler, Steffen Fäth, Paul Drux und Uwe Gensheimer. Ein guter Auftakt, doch nach sechs Minuten erwischte das Prokop-Team dann, was sie gegen Norwegen insgesamt sieben Mal zu verkraften hatten: eine Zeitstrafe. Patrick Wiencek musste auf die Bank. Torwart Andreas Wolff folgte ihm, das Team spielte mit einem zusätzlichen Feldspieler. Das hatte im Turnier nicht immer gut geklappt. Und sollte nun auch die Franzosen wieder aufschließen lassen: Kentin Mahé nutzte zwei uninspirierte Würfe von Wiede und Drux zu zwei leichten Treffern auf das verwaiste deutsche Tor und machte das 4:5 (7.).

Die Abwehr, die sich gegen Norwegen nicht in Finalform präsentiert hatte, funktionierte gegen Frankreich wieder besser, war konzentrierter und flinker - und auch Andreas Wolff hatte den Ärger über das Halbfinal-Aus verkraftet. Drei Paraden waren ihm in den ersten 15 Minuten schon gelungen. Seine Mitspieler dankten es ihm und nutzten auch eine Unterzahl der Franzosen - Gensheimer verwandelte zum 9:6 (16.). Prokop nahm die ersten Wechsel im Rückraum vor, er ist ein Freund der Variabilität. Für Fäth und Drux kamen Fabian Böhm und Tim Suton aufs Feld.