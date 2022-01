Von Carsten Scheele und Ralf Tögel

An diesem Freitag startet die deutsche Nationalmannschaft mit dem Spiel gegen Belarus (18 Uhr/ARD) in die Handball-EM, die noch bis zum Finale am 30. Januar in Ungarn und der Slowakei stattfindet. Es folgen die Gruppenspiele gegen Österreich sowie Polen - und dann? Tja, so schwer vorherzusagen wie in diesem Jahr war das Abschneiden der deutschen Handballer schon lange nicht mehr. Viele Etablierte fehlen, Nationaltrainer Alfred Gislason hat Spieler nominiert, an deren Namen man sich erst noch gewöhnen muss. Ein Überblick unter Berücksichtigung eines Bierhelms, eines Zweitligaspielers - und eines neuen Kapitäns.