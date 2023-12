Zwischenzeitlich zeigten die Erlanger Erstliga-Handballer, wie einfach ihr Handballspiel sein kann: Die Abwehr packte effektiv zu, und kamen die Stuttgarter Angreifer dennoch durch, waren die Torhüter zur Stelle - Parade, Tempogegenstoß, Tor. Trainer Hartmut Mayerhoffer sah neben diesem Tempohandball aber auch wieder Phasen, in denen hektisch abgeschlossen und technisch fehlerhaft agiert wurde. Man sah dann, wieso der HC Erlangen weiterhin in gefährlicher Nähe zur Abstiegszone steht, auf Rang 15. Trotzdem reichte es am Samstag in Stuttgart zu einem knappen 30:29-Erfolg, und der war nicht nur für das Tableau enorm wichtig.