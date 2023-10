Die Buderus-Arena in Wetzlar war blitzartig leer. So entging den meisten Besuchern dieses Häuflein Handballer, das da unten auf dem Parkett herumhüpfte. Es waren die Profis des HC Erlangen, deren Freude belegte, wie viel Druck sich die Mannschaft gemacht hatte. Nun entlud sich selbiger nach dem 31:26-Sieg bei der HSG Wetzlar in Form von wilden Tanzeinlagen. Erlangen hat sich mit dem wichtigen Erfolg vom drittletzten auf den zwölften Platz verbessert. Und gezeigt, dass der Kader genügend Qualität für den anvisierten Mittelfeldplatz in der weltbesten Liga hat. Die Gastgeber, die sich nebenan mit leeren Blicken in Richtung der noch leereren Ränge mit Applaus bei den flüchtenden Zuschauern bedankten, rutschten auf einen Abstiegsplatz.