Von Thomas Hürner, Hamburg

Auf den ersten Blick sieht es ja noch ganz schmuck aus, dieses Hamburger Volksparkstadion. Es hat eine Dachkonstruktion mit imposanten Stahlträgern, die Tribünen ragen steil aus dem Boden, drinnen haben bis zu 57 000 Zuschauer von überall beste Sicht auf den Rasen. Außerdem verfügt es über eine gläserne Außenfassade, die einen modernen und transparenten Eindruck erweckt, weil man von außen in Büros schauen kann, in denen die HSV-Führungskräfte ihrem Tagwerk nachgehen. Lange galt der Volkspark in der Hansestadt sogar als das Zentrum guter Unterhaltung, allerdings nur bis die noch viel schmuckere Elbphilharmonie eröffnete und das HSV-Profiteam wenig später in die zweite Liga stürzte.