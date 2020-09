Von Sven Haist, London

Dieses Ergebnis hatte Pep Guardiola in seiner Trainerkarriere bislang nicht erlebt. Und deshalb war man geneigt, die fünf Treffer für Leicester City sicherheitshalber einzeln nachzuzählen, um zu garantieren, dass Manchester City wirklich eins, zwei, drei, vier, fünf Gegentore in einem Spiel kassiert hat. Die Reihenfolge: eins kurz vor der Halbzeit, eins kurz nach der Halbzeit, nur vier Minuten später wieder eins und nochmal zwei in der Schlussphase.

Nach dem fünften Gegentreffer wendete sich der sonst zurückhaltende Kevin De Bruyne wütend von seinen Mitspielern ab; am eigenen Strafraum sanken Raheem Sterling und Rodrigo jeweils mit den Händen überm Kopf auf den Rasen - und das bereits im zweiten Saisonspiel des Vizemeisters in der Premier League. An der Seitenlinie rang Guardiola um Fassung. Eine solche Niederlage hätte er sich wohl nicht träumen lassen, nicht in der nationalen Liga, und schon gar nicht im Duell mit Leicester.

Nach 686 Pflichtspielen als Trainer des FC Barcelona, von Bayern München und nun Manchester City hat Guardiola, 49, am Sonntagabend beim ernüchternden 2:5 gegen Leicester erstmals fünf Gegentreffer hinnehmen müssen. In vier Jahren in Manchester hat sein Team zwar in 16 Partien mindestens drei Tore abgekriegt, in elf Fällen landete der Ball dabei drei Mal innerhalb von 35 Minuten im eigenen Netz. Aber fünf Gegentore in 52 Minuten? Drei davon per Elfmeter?

Dieses Gefühl der eigenen Verwundbarkeit kannten bis hierhin eigentlich nur die Konkurrenten von ManCity. Nach jedem Gegentreffer sah es aus, als geriete immer ein Spieler mehr ins Wackeln - wie bei einem Jenga-Turm, aus dem ein Baustein nach dem anderen gezogen wird, bis er in sich zusammenfällt. Bei City passierte das augenscheinlich, als Jamie Vardy als erstem Spieler überhaupt drei Tore in einem Auswärtsspiel bei einem von Guardiola gecoachten Team gelangen. Schon im Dezember 2016 brachte er dieses Kunststück in einem Heimspiel fertig, was sonst nur die Ausnahmekönner Lionel Messi und Sergio Agüero vorzuweisen haben.

Für seinen Dreierpack, bestehend aus zwei Elfmetern (37./58.) und einem sehenswerten Hackentrick (54.), benötigte Vardy gerade mal 21 Minuten - vermutlich hätte der beste Ligaschütze der Vorsaison sogar noch den von Youri Tielemans verwandelten Strafstoß versenkt (89.), wenn er nicht vorsichtshalber wegen Adduktorenbeschwerden ausgewechselt worden wäre. Mit seinen explosiven Antritten jagte er den City-Abwehrspielern stets einen Schreck ein und zog deren Aufmerksamkeit auf sich, was Mitspieler James Maddison mitunter den nötigen Freiraum verschaffte, um den Ball kunstvoll in den Torwinkel zu setzen (77.).

Angesichts 72 Prozent Ballbesitz lag die Vermutung nahe, dass sich City im Verlauf des Duells mit Leicester um den Verstand spielte. "Die Niederlage ist sehr schmerzhaft, aber wir müssen neu anfangen", bilanzierte Guardiola: "Wir haben uns selbst zu sehr unter Druck gesetzt, waren ängstlich im Angriff und sind nervös geworden." Im Pressegespräch vermied er jede Art von Schuldzuweisung, ihm selbst war ja auch ein Fauxpas unterlaufen. In der 51. Minute wechselte Guardiola ohne Not seinen defensiven Anker Fernandinho aus - zugunsten eines 17-jährigen Angreifers namens Liam Delap. Mit dieser Maßnahme öffnete er Leicester buchstäblich Tür und Tor. Sofern im Montagabendspiel zwischen dem FC Liverpool und dem FC Arsenal keiner einen Kantersieg landet, bleibt Leicester mit neun Punkten und 12:4 Toren an der Tabellenspitze.