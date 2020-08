Man sah ihm in jeder Sekunde an, wie er litt: Pep Guardiola nach dem Aus in der Champions League.

Eine seltsame Taktik und ein unerklärlicher Fehlschuss von Raheem Sterling bringen ManCity um das Halbfinale der Champions League. Die Kritik in England an Pep Guardiola wird lauter.

Von Javier Cáceres, Lissabon

Später, da lieferte eine Zeitlupe aus dem Estádio José Alvalade zu Lissabon ein Bild, das wie eine Zeitreise aussah. Die Last der Geschehnisse, die Manchester City verdammen sollten, schon wieder bei einem Champions-League-Halbfinale bloß noch zuzuschauen, ließen Josep Guardiola, zu Boden sinken. Und er sah nicht mehr aus wie ein Trainer. Sondern wie ein verzweifelter Balljunge im Camp Nou des FC Barcelona, der er auch einmal gewesen war, ehe er dort Profi und einer der besten Trainer der Fußballgeschichte wurde.

Die Szene war diese, sie trug sich rund um die 85. Minute zu, beim Stand von 2:1 für Olympique: Gabriel Jesús hatte seinem Angreiferkollegen Raheem Sterling einen Querpass zugeschoben. Sterling stand allein vor dem Tor, der Keeper von Olympique war schon geschlagen, und Sterling hätte genug Zeit gehabt, sich schnell noch eine Zigarette zu drehen, derlei kann der Comic-Held Lucky Luke sogar im Reiten. Doch Sterling, der in dieser Saison 31 Tore erzielt hatte, sah wohl die Schlagzeilen des nächsten Tages zu deutlich vor Augen. Denn anders lässt sich kaum erklären, wie es dazu kam, dass er den Ball über das Tor setzte. Aus fünf Metern. Fast wie einst Mario Gomez bei der EM 2008 in Wien gegen Österreich.

Detailansicht öffnen Das Tor ist leer - der Ball fliegt drüber: Raheem Sterling vergibt die Riesenchance zum Ausgleich. (Foto: REUTERS)

Lyons Torwart Anthony Lopez tröstete Sterling, als Guardiola wieder aufgestanden war und dann sah, wie Olympique Lyon seinem Trainer auch noch den Todeskuss auf die Stirn versetzte. Denn im Gegenzug staubte Moussa Dembélé ab, nachdem City-Torwart Ederson einen eher harmlosen Distanzschuss abprallen lassen hatte - zum 3:1-Endstand, der dem FC Bayern am Mittwoch einen unangenehmen Halbfinalgegner beschert. Und Guardiola um das erhoffte Wiedersehen mit seinem ehemaligen Münchner Arbeitgeber brachte. Guardiola trauerte der Gelegenheit nach, gegen die Bayern zu spielen. "Wir haben davon geträumt, auf sie treffen zu können. Aber es sollte nicht sein...", erklärte er im spanischen TV.

Die Kritik brach am Tag nach der Niederlage auch über ihn herein, der nun drei Mal nacheinander im Viertelfinale der Königsklasse gescheitert ist und zuvor nur das Achtelfinale erreichen muss. Er hat immer schon im Ruch des "overthinking" gestanden, wie es in England heißt; beziehungsweise "Trainerattacken" zu erleiden, wie man es auf der iberischen Halbinsel ausdrückt, zu Deutsch: sich in einem Wust aus taktischen Kniffen zu verzetteln. "Die Statistiken zeigen, dass wir gut waren, wir haben in allem mehr getan als die anderen. Aber es war nicht genug", verteidigte sich Guardiola. Doch die Niederlage wird nun als Exempel für eine unnötige Systemumstellung gelten. "Wir haben die taktische Schlacht gewonnen", sagte Lyons Trainer Rudi Garcia.

Gegen Olympique verzichtete Guardiola auf den offensiven Mittelfeldspieler Phil Foden, der sich Tage zuvor gegen Real Madrid im Achtelfinale in fantastischer Form präsentiert hatte. Stattdessen spielte Defensivkraft Eric García. City wollte den Kontern, die Lyon gern mit drei Frontstürmern ausspielt, mit drei Innenverteidigern begegnen. Guardiolas Überlegungen gingen ins Leere und Lyon in Führung - doch das hatte weniger mit dem System zu tun als damit, dass Kyle Walker in der 24. Minute indisponiert war. Erst löste Walker durch einen Stellungsfehler die Abseitsstellung von Karl Toko Ekambi auf, dann kam er nicht hinter dem Torschützen Maxwel Cornet hinterher, der City-Torwart Ederson aus 18 Metern mit einem herrlich angeschnittenen Schuss überwand.

Folgen hatte die Neuausrichtung des City-Spiels aber vor allem dahingehend, dass insbesondere Kevin De Bruyne lange in der Luft hing, lange Wege gehen musste, weil im Mittelfeld ein Mann fehlte, der die Zwischenräume bespielte. Erst in der 69. Minute - und nachdem Guardiola mit Riyad Mahrez für Kapitän Fernandinho brachte, also auf Offensive setzte - kam De Bruyne zu stärkeren Aktionen und dem zwischenzeitlichen, brillant herausgespielten Ausgleichstreffer. Sterling setzte sich nach einem Mahrez-Pass an der Grundlinie durch und passte in den Rücken der Abwehr, De Bruyne schob überlegt und cool ein. Dann aber leistete sich City die entscheidenden Schnitzer. Oder verteilte "Geschenke", wie De Bruyne später sagen sollte.

Guardiola wird nun seine Champions-League-Bilanz vorgerechnet

Er dachte dabei nicht nur an nur die atemberaubende Szene von Stürmer Sterling sowie der Schnitzer von Torwart Ederson. Sondern auch an den Treffer zum zwischenzeitlichen 1:2. Innenverteidiger Aymeric Laporte hatte durch einen Fehlpass im Mittelfeld einen letalen Konter von Olympique Lyon eingeleitet (79.), der vom Videoschiedsrichter zu Unrecht für gut befunden wurde. Angreifer Toko Ekambi hatte den Ball in der Hälfte Citys durch die Beine laufen lassen und dadurch nur im passiven Abseits gestanden. Aber: Dembélé konnte nur deshalb allein auf das Tor zustürmen und einschießen, weil er Laporte beim Antritt regelwidrig ins Stolpern gebracht hatte. "Ich will über diese Umstände nicht reden, denn das würde klingen, als ob ich mich beschweren oder nach Ausreden suchen wollte", sagte Guardiola.

Er wusste da schon, wie sehr ihm nun vorgerechnet werden würde, dass er seit seinem Abschied vom FC Barcelona (und Lionel Messi) im Jahr 2011 sowohl mit dem FC Bayern (2013 bis 2015) wie auch mit City den Einzug ins Finale Jahr um Jahr verfehlte. Es sei "grimmig ironisch, dass der Sieg vor dem Internationalen Sportgerichtshof CAS, der eine zweijährige Sperre für europäische Wettbewerbe (wegen Verstößen gegen das Financial Fairplay) aufhob, im Rückblick als das Highlight einer enttäuschenden Kampagne erscheint", schrieb The Sunday Telegraph. Das soll so nicht bleiben. "Eines Tages werden wir die Lücke zum Halbfinale schließen", sagte Guardiola. Vielleich schon im kommenden Jahr, sein Vertrag bei City läuft bis 2021. "Wir werden es wieder versuchen."