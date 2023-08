Der Nationalspieler Robin Gosens wechselt zu Union Berlin. Das gab der Verein am Dienstag auf seiner Homepage bekannt. Der Linksverteidiger kommt von Inter Mailand, dem Champions-League-Finalisten des vergangenen Jahres.

"Ich habe immer gesagt, dass es mein Traum ist, einmal in Deutschland und der Bundesliga zu spielen. Die letzten Jahre von Union waren beeindruckend, das hat man auch im Ausland mitbekommen", sagte Gosens in der Mitteilung. "In den Gesprächen mit den Verantwortlichen des Vereins habe ich sehr viel Wertschätzung und Vertrauen gespürt, daher ist mir die Entscheidung nicht schwergefallen.

Der 29-Jährige hat eine durchaus ungewöhnliche Karriere: Er spielte nie in einem Nachwuchsleistungszentrum, sondern lange bei unterklassigen Vereinen. Schließlich schaffte er über Umwege den Sprung in die niederländische Eredivisie zu Heracles Almelo. Von dort wechselte er 2017 zu Atalanta Bergamo in die italienische Serie A, wo er 2020 zum Nationalspieler wurde. 2022 wechselte er schließlich zu Inter Mailand.

"Mit Robin konnten wir einen Spieler verpflichten, der für Einsatzwillen, Mentalität und Mannschaftsgeist steht", erklärte Profi-Fußball-Geschäftsführer Oliver Ruhnert: "Auf und neben dem Platz soll er nun eine tragende Rolle für uns einnehmen."

Neben Gosens könnte auch Volland nach Berlin wechseln

Mit dem Transfer von Gosens unterstreicht Union Berlin seine internationalen Ambitionen: Der Bundesligaaufsteiger von 2019 spielt in diesem Jahr zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte in der Champions League. Auch finanziell stoßen die Berliner damit in neue Dimensionen vor: Gosens soll 15 Millionen Euro kosten - bestätigt ist diese Summe nicht.

Medienberichten zufolge steht Union zudem vor der Verpflichtung eines ehemaligen deutschen Nationalspielers. Laut Sky soll Kevin Volland nach Berlin wechseln. Der Mittelstürmer und sein Club AS Monaco sollen sich mit Union bereits geeinigt haben. Sein Vertrag bei den Monegassen ist noch ein Jahr gültig.