Es darf insofern niemanden überraschen, was an Nachrichten in den vergangenen Tagen aus Frankreich Richtung Deutschland schwappte. Tony Parker, 41, einst selbst gewiefter NBA-Regisseur und französischer Internationaler, war auf einer Mission. Er gab Interviews in der Fachzeitung L'Equipe und bei Le Progres, er sprach auf allen möglichen Kanälen - seine Message: Ja, er würde als Präsident des Euroleague-Klubs ASVEL Villeurbanne wirklich sehr gerne den aktuellen deutschen Bundestrainer verpflichten, es sei auch eigentlich schon alles paletti. Einigermaßen kurios, das alles.

"Gordie ist meine allererste Wahl", verkündete Parker am Samstag, einen Tag nachdem er den bisherigen Villeurbanne-Coach TJ Parker, seinen Bruder, nach einer Pleitenserie entlassen hatte. Und: "Mit Gordie haben wir uns über die Vertragsdauer und die Summe geeinigt. Wir sind uns über alles einig." Achso. Weil auch manche deutsche Publikation dieses Basketballgeraune weitertrug, geriet die Branche ins Schnaufen. Verlässt der Kanadier Herbert, eigentlich kein Typ für Vertragsspielchen, noch vor Vollendung seines bis 2025 gültigen Vertrages das Nationalteam, mit dem er kommendes Jahr das große Ziel Olympia ansteuert? Oder kommt es gar zu einer Doppelfunktion, als Bundestrainer und ASVEL-Retter? Nach allem, was man zum jetzigen Zeitpunkt weiß, ist die Antwort: nein.

Und trotzdem sind die Hintergründe interessant, denn sie erzählen einen Schwenk aus dem Sportgeschäft. Fakt ist, dass Villeurbanne nach einem Fehlstart in der Euroleague mit vier Niederlagen einen neuen Coach braucht. Und zwar dringend. Da kursieren - initiiert von diversen Beteiligten aus der Beraterbranche - natürlich Namen. Neben jenem von Herbert übrigens auch der von Andrea Trinchieri, vergangene Saison noch beim FC Bayern. Fakt ist auch, dass Herbert erst Ende vergangener Woche via Sportbild verlauten ließ: "Niemand muss sich Sorgen machen. Ich würde die Nationalmannschaft nicht verlassen." Damit dürfte klar sein, dass der Weltmeistercoach mindestens noch Paris 2024 als Bundestrainer mitnehmen will - auch zur Abrundung des von ihm selbst ersonnenen "Dreijahresplans" seit seinem Amtsantritt 2021. Fakt ist auch, dass der DBB keinerlei Pläne hat, sich im Moment des größtmöglichen Erfolges von seinem Chefcoach zu trennen. Warum auch?

Warum sollte der DBB seinen Bundestrainer im Moment des größten Erfolges einfach so abgeben?

"Als ich das gelesen habe, habe ich geschmunzelt", sagte Verbandsboss Ingo Weiss am Wochenende, "weil es vollkommen klar ist: Wenn man Weltmeister ist, wird der Trainer nachgefragt, wird das Umfeld nachgefragt, werden natürlich die Spieler nachgefragt", so der 60-Jährige. Und tatsächlich hat Herbert dem Vernehmen nach mit Villeurbanne Gespräche geführt, er hat sich die Offerte aus der Rhône-Alpes-Region angehört und sich vielleicht sogar über mögliche Konditionen ausgetauscht. So läuft das eben, dagegen sei man nicht geschützt, wenn ein Trainer bei einer WM so hervorsticht, heißt es aus DBB-Kreisen. Eine Zusage ist aber schwer vorstellbar - auch nicht für jene viel diskutierte Variante, die es früher schon einmal gab bei anderen Bundestrainern: Eine Art geteilte Rolle als Vereins- und Verbandscoach.

Der DBB beschäftigt den Bundestrainer seit 2011 in hauptamtlicher Tätigkeit, "das Wort 'Doppelfunktion' gibt es bei uns in Verträgen gar nicht mehr", teilt ein Sprecher der SZ mit. "Beim DBB gibt's da nur eine Abwägung, also eine Einzelfall-Entscheidung" und die sieht aktuell so aus: Sollten offizielle Anfragen kommen, ist Bundestrainer-Sharing aus Verbandssicht im Olympia-Jahr keine Option.

Schließlich gebe es genug zu tun für Herbert: Er suchte schon in den vergangenen Jahren auf Reisen engen Kontakt mit den deutschen NBA-Profis, entwarf taktische und personelle Pläne und beobachtete Spiele in der Bundesliga. In Frankreich hat Herbert vor Jahren zudem schon gearbeitet, die reelle Chance auf eine Olympia-Medaille dürfte dagegen einmalig sein. "Für uns ist die Sache abgeschlossen, da kann der Präsident von Villeurbanne sagen, was er will", lässt der DBB wissen. Wäre das auch geklärt.