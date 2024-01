Der Eindruck aus dem alten Jahr war allzu eindeutig im Golf : Vollkommen entrückt wirkte das Geschehen angesichts der neuen, schwindelerregend großen Geldsummen. Der Sport mit seinen wohlhabenden, politischen Managern an der Spitze hat sich weit entfernt von der einstigen Normalität - und war von außen betrachtet oft nur schwer verständlich. Wie angenehm weltlich ist es daher, dass auch die Entscheidungsträger im Weltsport Neujahrsvorsätze fassen, wenngleich die etwas anders ausfallen als üblich. Die meisten Menschen geben zum 1. Januar das mutwillige Versprechen ab, öfter mal joggen zu gehen - andere wollen mit Milliarden aus Saudi-Arabien eine Sportart in eine neue Zukunft bringen.

Am Sonntag, kurz vor Jahresende, verschickte Jay Monahan - Commissioner der US-amerikanischen PGA Tour - ein Memo mit einer Nachricht, die man schon erwartet hatte: Die Verhandlungen über die Zusammenarbeit mit dem saudi-arabischen Staatsfonds PIF liefen weiterhin, aber die Frist "Jahresende 2023", die man sich im Juni noch selbst gesetzt hatte, habe man nicht einhalten können. "Im Jahr 2024" also soll sich nun die Zukunft des Golfsports klären, möglichst vor dem ersten Major-Turnier beim Masters im April, heißt es in der Szene.

Alles bestens, wir verstehen uns gut und melden uns, lautet zwar das Credo der Nachricht. Aber bis auf Weiteres bleibt somit ein ganzer Sport weltweit in der Schwebe. Wie in einem Wartesaal am Bahnhof sitzen derzeit alle am Golf beteiligten Spieler, Agenten, Turnierveranstalter, Organisatoren und Sponsoren und harren gemeinsam darauf, was am Ende herauskommen wird beim großen versprochenen Deal. Schädlich ist das deshalb, weil jeder in dieser Zeit seine eigene Agenda entwickelt: Noch selten in der Geschichte war die Stimmung innerhalb einer Sportart so von Misstrauen geprägt wie zum Jahresbeginn 2024 im Golf, wo jeder sein eigenes Süppchen kocht.

Im Hintergrund sondiert gerade jeder Profi, was er in Saudi-Arabien abgreifen könnte

Jon Rahm etwa: Der Spanier nahm vor Kurzem das Angebot an, für kolportierte 550 Millionen US-Dollar Handgeld auf die saudische LIV-Tour zu wechseln. Kann gut sein, dass er dort für die nächsten Jahre bleibt, ohne auf der PGA Tour zu spielen. Kann aber auch sein, dass die PGA Tour doch die LIV-Turniere komplett in den Kalender aufnimmt und Rahm wieder auf beiden Touren spielt. Dann hätte er eine halbe Milliarde mehr auf dem Konto als die meisten seiner Kollegen, die er auf den Grüns trifft. Wenig überraschend, dass daher im Hintergrund so gut wie jeder Golfprofi bei den Saudis seinen Marktwert überprüft, um zu sehen, ob so ein taktischer Abschied inmitten der Verhandlungen nicht ebenfalls möglich wäre.

Monahan sieht sich mit der PGA Tour laut seinem Memo zwar weiterhin als Suppen-Chefkoch an - nur ist er angewiesen auf die Zutaten der anderen. Laut Medienberichten kämen im Idealfall vier Milliarden US-Dollar aus Saudi-Arabien und drei Milliarden von einem US-Sportkonsortium namens SSG zusammen, als Investment in ein auf Profit ausgerichtete Unternehmen, das den Golfsport verwaltet. Freilich mitsamt vieler Sponsoring-Sonderrechte, die sich der PIF vertraglich zusichern lässt.

Klingt nach glorreicher Zukunft und Geld für alle, nur hilft das nicht bei der Beseitigung des Misstrauens. Denn wie das eben so ist mit den Vorsätzen und Plänen fürs neue Jahr, im kleinen wie im großen: Die Umsetzung gelingt nicht immer wie geplant.