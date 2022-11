Interview von Javier Cáceres

"Heute ist ein Tag des Sieges", sagte Dani Alves am Tag seiner Nominierung für den brasilianischen WM-Kader. Der Abwehrspieler ist seit Monaten ohne Verein - und schon 39 Jahre alt. Die Zeitung Folha de São Paulo ätzte, er sei nur berufen worden, weil er so gut auf dem Pandeiro trommeln könne. Alves wurde in einem kleinen Ort namens Jazeiro geboren. Als Fußballer wechselte er vom EC Bahía zum FC Sevilla nach Spanien - und wuchs dann beim FC Barcelona zu einem der besten brasilianischen und meistdekorierten Rechtsverteidiger der Geschichte heran. Mit Barça gewann er unter anderem drei Mal die Champions League. Nach einem kurzen Ausflug zu Juventus Turin landete er bei Paris Saint-Germain, dem FC São Paulo, dann noch mal in Barcelona - und schließlich bei den Pumas in Mexiko. Sein bisher letztes Punktspiel bestritt er Anfang Oktober, danach wurde er freigestellt, um bei der zweiten Mannschaft Barcelonas mitzutrainieren. Nun ist der Routinier ohne Spielpraxis in Katar angekommen, wo Brasilien an diesem Donnerstag in die WM startet - gegen Serbien.