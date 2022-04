Real Madrid steht als spanischer Meister quasi fest, in England holt Liverpool den Derbysieg gegen Everton. Milan verteidigt die Tabellenspitze in Italien.

Der FC Barcelona hat in der Primera Division eine weitere empfindliche Heimniederlage hinnehmen müssen. Die Katalanen verloren am Sonntagabend gegen Aufsteiger Rayo Vallecano mit 0:1 (0:1). Alavro Garcia erzielte schon in der siebten Minute den entscheidenden Treffer. Es war die dritte Niederlage für Barca vor heimischem Publikum nacheinander. Trotz etlicher Chancen und drückender Überlegenheit gelang den Gastgebern gegen Vallecano nicht mehr der Ausgleich.

Auch eine 13 Minuten lange Nachspielzeit half ihnen nicht mehr. Schon in der Hinrunde hatten sie gegen den Verein aus Madrid verloren. Der FC Barcelona verpasste es, der Qualifikation für die Champions League näher zu kommen, blieb aber auf Platz zwei hinter dem als Meister so gut wie feststehenden Meister Real Madrid.

Premier League: Liverpool gewinnt das Merseyside-Derby

Liverpool-Trainer Jürgen Klopp war nach dem hart erkämpften 2:0 (0:0) seines Teams gegen den FC Everton erleichtert. "Gott sei Dank hat das Spiel zwei Hälften", sagte der 54-Jährige nach dem Derbysieg am Sonntag im BBC-Interview. "Wir haben in der ersten Halbzeit nicht gerade gut gespielt." Nach der Pause habe sich seine Elf stark gesteigert. "Die Tore waren wunderbar", schwärmte Klopp. Dass es der abstiegsgefährdete FC Everton seinen Reds schwer machen würde, war dem Liverpool-Coach schon vorher klar. "Wir haben das erwartet, aber wir haben nicht gut reagiert", sagte er: "Wenn jemand denkt, dass wir durch diese Spiele fliegen, kann ich mich nur entschuldigen, das wird nicht passieren. Wenn wir so eine Atmosphäre wie heute erzeugen, dann wird es 95 Minuten schwer gegen uns."

Detailansicht öffnen Zufrieden mit dem Derbysieg: Jürgen Klopp. (Foto: Jon Super/AP)

Fünf Spiele vor Saisonende hat Liverpool einen Punkt Rückstand auf Titelverteidiger und Tabellenführer Manchester City. Der Vorsprung auf Everton, das einen Abstiegsplatz belegt, beträgt ganze 50 Punkte. Trotzdem ist Klopp überzeugt, dass die von Frank Lampard trainierten Toffees in der Premier League bleiben. "Ich denke, mit so einer Leistung wie heute können sie die Punkte holen, die sie brauchen."

Serie A: Milan verteidigt Tabellenführung

Der AC Mailand hat in der italienischen Fußball-Meisterschaft seinen Tabellenführung durch einen späten Sieg bei Lazio Rom erfolgreich verteidigt. Die Rossoneri gewannen in der Hauptstadt beim Comeback von Altstar Zlatan Ibrahimovic durch das Tor von Sandro Tonali in der Nachspielzeit 2:1 (0:1). Damit hat Milan weiterhin zwei Punkte Vorsprung auf Titelverteidiger und Lokalrivale Inter, der im Spitzenspiel gegen AS Rom mit seinem eingewechselten Nationalspieler Robin Gosens einen 3:1 (2:0)-Erfolg feierte. Der Meister hat allerdings noch ein Nachholspiel in der Hinterhand. Einen vorentscheidenden Rückschlag im Titelrennen musste unterdessen die SSC Neapel hinnehmen. Die Süditaliener fielen durch ihre 2:3-Niederlage beim FC Empoli sieben Punkte hinter Milan zurück.