Der FC Schalke 04 hat den bis Ende Juni 2024 datierten Vertrag mit Sportvorstand Peter Knäbel vorzeitig aufgelöst. Wie der Fußball-Zweitligist am Neujahrstag mitteilte, fiel diese Entscheidung "in beiderseitigem Einvernehmen". Zudem wurde der 57-Jährige per Aufsichtsratsbeschluss zum 1. Januar 2024 aus dem Vorstand abberufen. Er wird aber bis zum 30. Juni 2024 weiterhin als Berater für den Revierclub tätig sein.