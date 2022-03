Durch einen 2:0-Sieg in London beendet der FC Liverpool die Siegesserie des FC Arsenal und macht gleichzeitig die Meisterschaft wieder spannend: Bis auf einen Punkt rückt das Team vom Jürgen Klopp an Tabellenführer Manchester City heran.

Der FC Liverpool ist wieder voll im Rennen um die englische Fußball-Meisterschaft. Das Team von Trainer Jürgen Klopp gewann am Mittwoch 2:0 (0:0) beim zuletzt ebenfalls formstarken FC Arsenal in London. Damit liegt Liverpool in der Premier League nach jeweils 29 Spielen nur noch einen Punkt hinter Spitzenreiter und Titelverteidiger Manchester City von Trainer Pep Guardiola. Der drittplatzierte FC Chelsea, der am Mittwoch das Viertelfinale der Champions League erreichte, folgt mit nun schon zehn Zählern Rückstand auf Liverpool. Diogo Jota (54. Minute) und der frühere Bundesligaprofi Roberto Firmino (62.) brachten die Gäste in der zweiten Hälfte binnen weniger Minuten auf Erfolgskurs gegen Arsenal, nachdem Torhüter Alisson Becker zunächst einen Rückstand verhindert hatte. Für Liverpool war es in der Liga bereits der neunte Erfolg nacheinander.