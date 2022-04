Meldungen im Überblick

England, FA-Cup: Thomas Tuchel und der FC Chelsea haben das Finale des englischen FA-Cups erreicht und sind am 14. Mai Gegner von Jürgen Klopps FC Liverpool. Die Blues besiegten am Sonntag im Halbfinale Crystal Palace vor 76 238 Zuschauern im Londoner Wembley-Stadion mit 2:0 (0:0) und haben die Chance auf den neunten Erfolg im ältesten Fußballwettbewerb der Welt. Ruben Loftus-Cheek (65. Minute) und Mason Mount (76.) schossen Chelsea ins Endspiel.

Mit dem DFB-Trio Antonio Rüdiger, Kai Havertz und Timo Werner in der Startformation fand das Tuchel-Team in den ersten 45 Minuten nicht richtig in die Partie. Einzig eine gelbe Karte nach einer Schwalbe von Havertz sorgte im Palace-Strafraum für Aufsehen.Nach dem Seitenwechsel landete erst ein Kopfball von Cheikhou Kouyaté knapp neben dem Chelsea-Tor (61.). Dann kam Chelsea: Ein Zuspiel von Havertz drosch Loftus-Cheek zur Führung ins Netz (65.). Mount sorgte nach Pass von Werner für die Entscheidung (76.). Romelu Lukaku mit einem Pfostenschuss (90.) und Rüdiger (90.+1) verpassten den dritten Treffer.

Fußball, Bundesliga: Die SpVgg Greuther Fürth steht in der Fußball-Bundesliga dicht vor dem erneuten Abstieg. Die Franken kamen am Ostersonntag nicht über ein 0:0 bei der TSG 1899 Hoffenheim hinaus und haben vier Spieltag vor Saisonende elf Zähler Rückstand auf den VfB Stuttgart auf dem Relegationsrang. Am kommenden Spieltag könnte der zweite Bundesliga-Abstieg in der Club-Historie der Fürther nur ein Jahr nach dem Aufstieg endgültig feststehen. Hoffenheim blieb auch im fünften Liga-Spiel in Serie sieglos und büßte durch das Remis vor 15 100 Zuschauern eine bessere Ausgangsposition im Rennen um die Europapokalränge ein. Die Kraichgauer rutschten mit einem Zähler Rückstand auf den 1. FC Köln auf Rang acht ab.

Radsport, Paris-Roubaix: Der niederländische Radprofi Dylan van Baarle hat die 119. Auflage des Klassikers Paris-Roubaix gewonnen. Der 29-Jährige vom Team Ineos Grenadiers setzte sich am Ostersonntag nach ungemein fordernden 257,2 Kilometern, 54,8 davon auf dem berüchtigten Kopfsteinpflaster, souverän nach einer Solofahrt im Finale durch. Im Velodrom von Roubaix lag er nach 5:37:01 Stunden 1:47 Minuten vor dem Belgier Wout van Aert (Jumbo-Visma). Dritter wurde zeitgleich der Schweizer Stefan Küng (Groupama-FDJ).

Ungewöhnliche hohe Temperaturen von knapp 20 Grad, die staubigen Paves sowie der beständige Rückenwind, der für die mit einem Schnitt von 47,1 km/h mit Abstand schnellste Roubaix-Auflage der Geschichte und damit viele Stürze sorgte, verlangten den Fahrern alles ab. Van Baarle war wie zahlreiche andere Profis von einem Defekt betroffen, setzte sich dann aber kurz vor dem letzten ganz schweren Kopfsteinpflaster-Sektor Carrefour de l'Arbre entscheidend ab.

Bester Deutscher war Routinier John Degenkolb (Gera/DSM) auf einem guten 18. Rang mit 4:47 Minuten Rückstand. Nils Politt (Köln/Bora-hansgrohe), bei der zuvor letzten Austragung im Frühjahr vor drei Jahren Zweiter, kam zeitgleich auf Rang 22. 2021 war das Rennen pandemiebedingt auf Oktober verschoben worden, 2020 ausgefallen. Der Italiener Sonny Colbrelli, der bei der Schlammschlacht im vergangenen Herbst im Sprint triumphiert hatte, fehlte, nachdem er im März bei Katalonien-Rundfahrt mit Herzproblemen schwer kollabiert war.

Fußball, Niederlande: Der ehemalige deutsche Nationalspieler Mario Götze hat sich nach dem Aus im Europacup mit dem niederländischen Pokal getröstet. Der Siegtorschütze des WM-Endspiels 2014 feierte am Sonntag mit der PSV Eindhoven im Pokalfinale einen 2:1 (0:1)-Sieg gegen Rekordmeister Ajax Amsterdam. Am Donnerstag war Götze mit seinem Klub im Viertelfinale der Conference League an Leicester City gescheitert. Für die PSV mit Trainer Roger Schmidt, die zum zehnten Mal den nationalen Pokal gewann, trafen Erick Gutierrez (48.) und Cody Gakpo (50.). Ryan Gravenberch (23.) hatte Amsterdam in Führung gebracht. In der Eredivisie liegen Götze und Eindhoven vier Punkte hinter Tabellenführer Ajax zurück.