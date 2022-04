Jürgen Klopp und der FC Liverpool haben den Showdown mit dem Rivalen Manchester City im FA-Cup für sich entschieden, die Reds greifen nach dem achten Triumph im ältesten Fußball-Wettbewerb der Welt. Im Halbfinale im Londoner Wembley-Stadion setzte sich Liverpool mit 3:2 (3:0) gegen das von Pep Guardiola betreute Ensemble der Citizens durch.

Klopp steht damit zum ersten Mal mit seiner Elf im FA-Cup-Endspiel. Am 14. Mai trifft Liverpool auf den Sieger des zweiten Vorschlussrundenduells zwischen dem Thomas-Tuchel-Team FC Chelsea und Außenseiter Crystal Palace, die am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) ebenfalls in Wembley aufeinandertreffen.

Zwei Ex-Bundesligaspieler im Mittelpunkt

Liverpool hat somit weiter die Chance auf vier Titel in dieser Saison: Nach dem Erfolg im Ligapokal im Februar stehen die Reds auch in Meisterschaft, Champions League und eben im FA-Cup noch chancenreich da.

Der Ex-Leipziger Ibrahima Konate (9.) sorgte per Kopfball für die Führung von Liverpool. Schon gegen Benfica Lissabon in der Champions League hatte er zweimal das 1:0 für LFC erzielt. Sadio Mane (18.) erhöhte nach einem kapitalen Fehler von City-Keeper Zack Steffen (früher Fortuna Düsseldorf), dem er den Ball auf der Torlinie abgrätschte, auf 2:0 und sorgte kurz vor der Pause (45.) für das 3:0.

Jack Grealish (47.) und Bernardo Silva (90.+1) gelangen die Anschlusstore für den Premier-League-Tabellenführer. Letztmals hatten die Reds 2006 den FA-Cup an die Anfield Road geholt.