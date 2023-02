Glosse von Philipp Selldorf

Wie viele Außerirdische ein Fußballstadion besucht haben, darüber führt der Kicker bisher keine Statistik, weil das bisher nicht sein Thema war. Dass bereits etliche Extraterrestrische auf der Erde gewesen sind, belegen die messerscharf recherchierten Sachbücher des Bestsellerautors Erich von Däniken ("neue Entdeckungen der Präastronautik aus fünf Kontinenten"), 87.

Unter anderem haben Extraterrestrische damals beim Bau der Pyramiden geholfen, und sie wären auch jetzt gern bereit, den Menschen ihr überlegenes Wissen zur Verfügung zu stellen, wenn die Regierungen dies nicht verhindern würden, um ihre eigene Macht zu erhalten. "Und die Presse berichtet nicht darüber, weil sie nicht berichten darf", schreibt von Däniken. Die Außerirdischen kriegen das natürlich mit, sie lesen ja auch Zeitung. Da sie die Leute nicht beunruhigen wollen, belassen sie es vorerst bei der Anbringung von diskreten Hinweisen auf ihre Präsenz und ihre baldige Kontaktaufnahme.

Der Vorfall, der sich am Wochenende im Stadion an der Hamburger Straße in Braunschweig ereignete, steht somit womöglich in einem anderen Licht, als ihn die offizielle Version erscheinen lässt. Über Nacht waren im Mittelkreis des Spielfeldes seltsame Zeichen aufgetragen worden. Der Hausherr, der Zweitligist Eintracht Braunschweig, erklärte, durch den Einsatz von Öl hätten Unbekannte "die Rasenfläche zerstört" und "einen 95+1-Schriftzug hinterlassen" - eine Anspielung, die die Urheberschaft in Kreisen des benachbarten Erzrivalen Hannover 96 ansiedeln soll.

Die Eintracht schaffte es nicht, die Zeichen bis zum Anpfiff der Partie gegen Heidenheim zu entfernen und pinselte deswegen ein "Nein danke" darunter. Ein brillanter Konter auf die Provokation der 96er? Komisch bloß, dass der Verein sogleich ankündigte, bis zum nächsten Heimspiel den Rasen auszutauschen. Weil die Regierung es will?

Möglich, dass noch ein paar merkwürdige Dinge passieren, bevor die Eintracht und die 96er im März das Derby austragen.