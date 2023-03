Der FC Bayern München trennt sich von seinem Trainer Julian Nagelsmann. Das meldete am Donnerstagabend zuerst die Bild. Auch der SZ wurde entsprechende Informationen bestätigt. Offenbar ist auch die Suche nach einem Nachfolger weit fortgeschritten: Thomas Tuchel, ehemaliger Trainer von Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain und dem FC Chelsea, ist bereits in München, die Gespräche sollen weit fortgeschritten sein.

Hintergrund der Trennung von Nagelsmann dürfte die Situation in der Bundesliga sein: Erstmals seit dem zwölften Spieltag sind die Bayern nicht mehr Tabellenführer, vor dem Spitzenspiel gegen Tabellenführer Borussia Dortmund am Samstag in einer Woche stehen die Bayern auf Platz zwei.

