Der frühere Bundesliga-Profi und langjährige Trainer der FCB-Amateure ist im Alter von 73 Jahren gestorben - und wird von Oliver Kahn als "entscheidende Figur" am Beginn seiner eigenen Fußballkarriere gewürdigt.

Bayern Münchens Vorstandschef Oliver Kahn hat den verstorbenen früheren Trainer Rainer Ulrich als "entscheidende Figur" am Beginn seiner eigenen Fußball-Karriere bezeichnet. "Er hat Generationen von jungen Fußballern geprägt. Seine Arbeit, sein Engagement und seine zahlreichen Tipps haben viele große Karrieren ermöglicht. Wir alle sind Rainer Ulrich ewig dankbar und werden ihn nie vergessen", äußerte Kahn am Dienstag über den ehemaligen Trainer von Bayern Münchens Amateuren.

Der frühere Bundesliga-Profi Ulrich war im Alter von 73 Jahren gestorben, wie ein Sprecher seines früheren Klubs Karlsruher SC am Montagabend mit Bezug auf Ulrichs Familie bestätigte. Von 1995 bis 1998 war Ulrich Coach der Amateure des deutschen Rekordmeisters, ehe er nach einigen Engagements bei anderen Vereinen 2009 nach München zurückkehrte, um dort bis 2018 als Co-Trainer der FCB-Amateure zu arbeiten.

Die Bayern hoben in einer Mitteilung hervor, dass Ulrich viele Talente des FC Bayern geformt habe, "von Sammy Kuffour, Dietmar Hamann und Alexander Zickler über David Alaba bis hin zu Emre Can und Pierre-Emile Hojbjerg - und zu Beginn seiner Trainertätigkeit förderte er als Amateurcoach beim Karlsruher SC auch den jungen Torwart Oliver Kahn". Auch der VfB Stuttgart trauert um seinen ehemaligen Co-Trainer. "Unser Mitgefühl gilt allen Angehörigen und Freunden. Ruhe in Frieden", teilten die Schwaben mit. Ulrich war 2019 Assistenzcoach beim VfB.