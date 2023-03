Von Christoph Leischwitz

Mit ihrer bislang besten Leistung in diesem Kalenderjahr haben die Fußballer des TSV 1860 München zwar ein weiteres Mal keinen Sieg geholt, aber immerhin gegen der Drittliga-Spitzenreiter SV Elversberg ein 1:1 (1:1) erspielt. "Wir haben uns heute als Mannschaft reingekämpft", sagte Abwehrspieler Jesper Verlaat. Unter dem neuen Trainer Maurizio Jacobacci habe man "bessere Lösungen" und "mehr Selbstvertrauen".

Zu Beginn dominierten allerdings die Gäste gegen schüchterne Sechziger nach Belieben und gingen nach 18 Minuten verdient in Führung: Nico Antonitsch, in der Winterpause vom FC Ingolstadt ins Saarland gewechselt, traf per Kopf nach einem Eckball. Wenig später vergab Manuel Feil alleinstehend vor Sechzigs Torwart Marco Hiller (28. Minute), der sich an diesem Abend mehrmals im Eins-gegen-eins auszeichnen konnte. Aus dem Nichts fiel dann der Ausgleich: Joseph Boyamba, schon beim Gastspiel in Duisburg (2:2) bester Sechziger, traf mit einer Flanke aus dem Halbfeld (34.).

Der Treffer gab Selbstvertrauen, phasenweise konnten die Löwen das Spiel ausgeglichen gestalten; Elversberg blieb in der zweiten Halbzeit nach Standards weiter gefährlich, so scheiterte Marcel Correia per Kopf an der Latte (67.). Sechzigs Junioren-Nationalspieler Marius Wörl traf mit einem Schlenzer nur den Innenpfosten (79.), in einer hektischen Schlussphase ließen beide Teams gute Einschussmöglichkeiten liegen.