Es gab zuletzt kaum bessere Fußball-Torhüter auf der Welt als den Belgier Thibaut Courtois. Bei seinem Verein Real Madrid wissen sie davon ein Lied zu singen. Courtois, 31, hat viele Spiele zugunsten Reals entschieden - als er Anfang August kurz vor Saisonbeginn einen Kreuzbandriss erlitt, war die Bestürzung in Spaniens Hauptstadt entsprechend groß. Auch dem belgischen Nationaltrainer Domenico Tedesco ist Courtois' Weltklasse nicht verborgen geblieben. Doch als er am späten Dienstagnachmittag erfuhr, dass Courtois auf die Teilnahme an der Europameisterschaft 2024 in Deutschland verzichtet, da dürfte er insgeheim aufgeatmet haben. Denn Tedesco geht nun ohne einen potenziellen Konfliktherd ins EM-Jahr - und er hat in Koen Casteels, 31, vom VfL Wolfsburg einen exzellenten Ersatzmann in der Hinterhand.