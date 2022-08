Von David Kulessa

Viel Grund zur Freude hat der englische Fußballtrainer Scott Parker derzeit nicht. Am vergangenen Samstag verlor der von ihm gecoachte Premier-League-Aufsteiger AFC Bournemouth zum dritten Mal in Serie - diesmal sogar 0:9. Vermutlich hatte der 41-Jährige also Wichtigeres zu tun, als sich abends das Bundesligaspiel zwischen dem FC Bayern und Mönchengladbach anzuschauen.

Dabei gab es dort gleich zu Beginn eine Szene, die ihm sicherlich gefallen hätte: Vom Anstoß weg spielte Thomas Müller einen Doppelpass mit Marcel Sabitzer und ließ den Ball anschließend auf Joshua Kimmich klatschen. Der versuchte dann, mit einem langen Pass in die Spitze den durchgestarteten Kingsley Coman einzusetzen. Das misslang, die Gladbacher hatten Kimmich unter Druck gesetzt und verhinderten so ein sauberes Anspiel.

Detailansicht öffnen Potenzial für Einfallsreiche: Bei cleverer Umsetzung kann auch der Anstoß eines Fußballspiels schon Teil eines erfolgreichen Tor-Plans sein. (Foto: imago sportfotodienst)

Was das mit Scott Parker zu tun hat? Ganz einfach, der FC Bayern hatte versucht, dessen Team eins zu eins zu kopieren. Im Dezember vergangenen Jahres, damals noch als Zweitligist, gelang dem AFC Bournemouth auf genau diese Weise, mit vier Pässen, ein Blitztor im Spitzenspiel beim FC Fulham. Damals funktionierte auch der letzte Pass - und Angreifer Dominic Solanke traf zu Beginn der zweiten Halbzeit nach wenigen Sekunden zum 1:0. Das habe man genauso auf dem Trainingsplatz einstudiert, erzählte der Trainer hinterher nicht ohne Stolz.

Die Arbeit an Situationen nach ruhenden Bällen zahlt sich aus

Und weil im Fußball kopiert wird, was funktioniert, ließen sich Mannschaften überall in Europa von Parkers Idee inspirieren, sogar die ganz großen. Real Madrid probierte den Spielzug in der vergangenen Champions-League-Saison mehrfach und scheiterte zweimal nur knapp vor dem Tor. Noch besser machte es zuletzt Paris Saint-Germain: Am dritten Spieltag der Ligue 1 erzielte Stürmer Kylian Mbappé acht Sekunden nach dem Anstoß ein Tor à la Bournemouth; es war der schnellste Treffer in Frankreichs erster Liga seit über 20 Jahren. Sparta Rotterdam brauchte in den Niederlanden nach gleichem Muster ebenfalls nur acht Sekunden bis zum Torerfolg.

Es überrascht nicht, dass Klubs inzwischen auch den Anstoß in ihre taktischen Überlegungen aufnehmen. Mannschaften haben die Arbeit an Standardsituationen und ruhenden Bällen intensiviert - mit Erfolg. 187 Tore erzielten die Bundesligisten in der Vorsaison nach Ecken und Freistößen. Vor zehn Jahren waren es nicht mal halb so viele.

Der Däne Thomas Grønnemark verdient sogar sein Geld als reiner Einwurftrainer - unter anderem RB Leipzig und der FC Liverpool arbeiten mit ihm zusammen. Auch Mönchengladbach, der Bayern-Gegner vom vergangenen Samstag, hatte sich vor der Partie in München augenscheinlich sehr genau überlegt, wie man mit eigenen Einwürfen in der Defensivzone umgehen wolle: Um das hohe Pressing des Rekordmeisters zu überspielen, warfen die Gladbacher meist so ein, dass der Ballempfänger sofort per Volleyschuss zu einem Befreiungsschlag ansetzen konnte.

In der 43. Minute führte eine solche Situation sogar zur Führung der Borussia. Christoph Kramers Direktabnahme tief aus der eigenen Hälfte bekam Bayerns Innenverteidiger Dayot Upamecano nicht unter Kontrolle, Gladbachs Stürmer Marcus Thuram hatte daraufhin freie Bahn aufs Bayern-Tor und traf zum 1:0.

Einwürfe dürften auch in Zukunft eine größere Rolle bei der Trainingsarbeit spielen als ausgeklügelte Anstoßtricks. Denn sie kommen genauso wie Ecken und Freistöße in der Regel viel häufiger vor. Wobei der AFC Bournemouth auch hier gewissermaßen Maßstäbe setzte. Am Samstag gegen Liverpool musste das Team gleich zehn Mal anstoßen - neun Tore hatte die Mannschaft von Trainer Jürgen Klopp gegen den Aufsteiger erzielt. Für Scott Parker war die historische hohe Niederlage übrigens das letzte Spiel an der Seitenlinie des AFC. Am Dienstag entließ ihn der Verein. Als sein Vermächtnis bleibt ein Anstoßtrick.