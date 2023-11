Leandro Barreiro war ratlos. "Es war eine peinliche Leistung", sagte der Mittelfeldspieler von Mainz 05 nach der 0:3-Niederlage bei Hertha BSC. Der 23-Jährige hatte bei dem Debakel im Olympiastadion 70 Minuten auf dem Platz gestanden. Erklären konnte er es nicht: "Mir fehlen die Worte." Das Spiel in Berlin, in dessen Verlauf die mitgereisten Fans erstmals in dieser Runde ihre Unterstützung einstellten, ist der Tiefpunkt des schlechtesten Saisonstarts der Vereinsgeschichte. In der Bundesliga sind die Mainzer noch ohne Sieg, drei Punkte aus neun Spielen bedeuten den letzten Tabellenplatz - und, seit Mittwochabend, den Verlust der Jobgarantie für den Trainer.

Eine "knallharte Analyse" kündigte Sportdirektor Martin Schmidt in Berlin an. Bo Svensson sei nur dann am Samstag gegen RB Leipzig noch Trainer, "wenn wir die Analyse in die richtige Richtung bringen können". Ein hundertprozentiges Ja oder Nein könne man von ihm an diesem Abend nicht erwarten. Als Svensson nach dem Spiel gefragt wurde, was ihm das Gefühl gebe, noch der Richtige für den Job zu sein, sagte er: "Das entscheiden sowieso andere."

Als Mainz 05 zum letzten Mal in einer derartigen Lage war, gelang es Svensson noch, eine kleine Heldengeschichte zu schreiben. Im Januar 2021 kam der Däne zu einem Verein, der sich nach einer Hinrunde mit sieben Punkten bereits damit abgefunden hatte, demnächst wieder zweitklassig zu spielen. Die historische Rückrunde, die folgte und an deren Ende Mainz souverän in der Klasse blieb, war die Grundlage für das Vertrauen, das Svensson in den letzten Wochen immer wieder glaubhaft versichert worden war - und das nun aufgebraucht zu sein scheint.

Das Pokalspiel in Berlin zeigte beispielhaft die Gründe. Sportdirektor Schmidt nutzte zur Analyse hinterher ein treffendes Adjektiv: Die Mannschaft habe "angstgetrieben" gespielt. Barreiro und seine Kollegen reihten Ballverlust an Fehlpass, spätestens nach dem Elfmeter zum Berliner 1:0 durch Fabian Reese kurz vor dem Pausenpfiff ging bei Mainz gar nichts mehr. Ebenfalls per Strafstoß (50.) und als Abschluss eines gegenwehrlosen Angriffes (60.) entschied Haris Tabakovic das Spiel nach dem Seitenwechsel mit einem Doppelpack.

El Ghazi vergibt seine zweite Chance - er distanziert sich von den Aussagen, die ihm der Verein zuschrieb

In der Startelf hatte Svensson zuvor erstmals in dieser Saison seine obligatorische Fünferkette aufgegeben, doch auch im 4-4-2 wurde deutlich, dass der Trainer in den letzten knapp zweieinhalb Jahren daran gescheitert ist, die Mannschaft spielerisch weiterzuentwickeln. Im eigenen Ballbesitz fehlen die Ideen, offensive Hoffnung ruht aktuell fast ausschließlich auf dem 19-jährigen Brajan Gruda, der als einziger in der Lage zu sein scheint, mal einen Gegner zu umspielen. Vermeintliche Leistungsträger wie Karim Onisiwo, Jae-sung Lee oder Ludovic Ajorque sind hingegen kaum wiederzuerkennen. Und die einst stabile Defensive ist in dieser Saison die schlechteste der Liga.

Dafür gibt es zwar Erklärungen, vordergründig, dass Andreas Hanche-Olsen verletzt ausfällt. Der Innenverteidiger war im vergangenen Winter nach Mainz gekommen und füllte mit einem halben Jahr Verspätung die Lücke, die Moussa Niakhaté hinterlassen hatte. Jetzt fehlt erneut ein Abwehrchef. Joshua Guilavogui, vor fünf Wochen aus der Vereinslosigkeit verpflichtet, gab in Berlin ein schwaches Debüt in der Startelf. Liverpool-Leihgabe Sepp van den Berg kann die Verteidigung bislang ebenso wenig stabilisieren.

Detailansicht öffnen Sportvorstand Christian Heidel (li.) und Sportdirektor Martin Schmidt (re.) müssen über die Zukunft von Trainer Bo Svensson entscheiden. (Foto: Marcel Lorenz/dpa)

Weil die anderen Zugänge Tom Krauß, im Sommer wie van den Berg als Svenssons Wunschspieler gepriesen, und Marco Richter bisher ebenfalls nicht überzeugen können, gerät neben dem Trainer zunehmend auch die sportliche Führung in die Kritik, wenngleich Martin Schmidt von einem zu schwachen Kader in Berlin nichts wissen wollte:: "Die Qualität ist da." Es erschien im Sommer eben fragwürdig, dass er und Sportvorstand Christian Heidel etwa darauf verzichteten, Marcus Ingvartsen, den besten Torschützen der vergangenen Saison, zu ersetzen. Ende September den vereinslosen Angreifer Anwar El Ghazi zu verpflichten, war daher durchaus als Kurskorrektur zu verstehen. Einen guten Monat und drei Kurzeinsätze später ist aus dem Verein jedoch nichts als Ärger und Unverständnis über den Niederländer zu vernehmen.

Der 28-Jährige hatte eine Woche nach dem terroristischen Angriff der Hamas auf Israel einen Beitrag auf Instagram geteilt, der mit den Worten "From the river to the sea, Palestine will be free" endete, dem jüdischen Staat also das Existenzrecht abspricht. Mainz 05 suspendierte El Ghazi anschließend, wohl, weil er weder bereit gewesen war, sich öffentlich vom Terror der Hamas zu distanzieren noch das Existenzrecht Israels anzuerkennen. Eine Auflösung des Vertrags schien die logische Konsequenz zu sein.

Am hilflosen Bild, das der Klub abgibt, ändert auch die Rede Christian Heidels nichts

Doch der Verein führte weiterhin Gespräche; mit dem Spieler, der israelischen Generalkonsulin und dem jüdischen Sportverband Makkabi. Am Montagnachmittag präsentierte er die überraschende Schlussfolgerung: Der Spieler habe sich reuig gezeigt und "wird zeitnah in den Trainings- und Spielbetrieb zurückkehren". Bei der Mitgliederversammlung am Abend sagte der Vereinsvorsitzende Stefan Hofmann, El Ghazi verdiene "eine zweite Chance". Nur wenige Stunden später vergab er sie. El Ghazi distanzierte sich von den Aussagen, die ihm der Verein zuschrieb, er habe sie "nicht autorisiert". Die angekündigte Rückkehr dürfte damit vom Tisch sein, Schmidt kündigte bereits ein neuerliches Statement an.

Was bleibt, ist das Bild einer hilflosen Vereinsführung auf mehreren Ebenen. Daran änderte auch die Rede Christian Heidels auf der Mitgliederversammlung wenig. Die aktuelle Situation, so der Ur-Mainzer, erinnere ihn an die Saison 2006/2007, als der Verein zwischenzeitlich 16 Spiele in Serie sieglos blieb. Inwieweit das Mut machen sollte, blieb Heidels Geheimnis: Im Sommer 2007 stieg Mainz 05 zum bisher einzigen Mal aus der Bundesliga ab.