Von Gerald Kleffmann, Melbourne

Elena Rybakina hat bei den Australian Open in Melbourne die Chance, nur sechs Monate nach ihrem ersten Grand-Slam-Sieg in Wimbledon ihren zweiten Major-Titel zu gewinnen. Die 23-Jährige, die in Moskau geboren wurde und seit 2018 für Kasachstan spielt, setzte sich am Donnerstagabend mit 7:6 (4), 6:3 gegen die zweimalige Turniersiegerin Viktoria Asarenka, 33, aus Belarus durch. Im Endspiel trifft Rybakina auf Asarenkas Landsfrau Aryna Sabalenka, die gegen Magda Linette aus Polen mit 7:6 (1), 6:2 siegte.

Die 24-Jährige aus Minsk, aktuell die Nummer fünf der Weltrangliste, bestreitet zum ersten Mal ein Finale bei einem der vier wichtigsten Tennisturniere. Rybakina wird nun erstmals die Top Ten im Ranking erreichen. Mit einem Sieg würde sie auf den achten Platz steigen. Sabalenka wird die neue Nummer zwei. In die Australian Open war Rybakina als Nummer 22 der Setzliste gestartet und musste in der ersten Runde noch auf dem abgelegeneren Court 13 antreten. Nun hat sie sich wieder ins Rampenlicht gesiegt, auch Fußballtrainer Thomas Tuchel, zurzeit in Australien, sah ihren Erfolg in der Rod Laver Arena. "Das war ein tolles Match", sagte der 49-Jährige der SZ beim Verlassen des Stadions und verriet, dass er ein großer Tennisfan sei: "Das ist mein viertes Grand Slam, ich war jetzt bei allen vier Turnieren."