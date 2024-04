Frauenfußball:Nico Schneck ersetzt schwangere Trainerin Merk

In der Schwangerschafts- und Mutterschutzpause von Trainerin Theresa Merk, 34, wird Nico Schneck die Fußballfrauen des SC Freiburg trainieren. Der 36-Jährige wird den Posten vom 1. Juli an übernehmen, wie der badische Fußball-Bundesligist am Dienstag mitteilte. Schneck arbeitete zuletzt als Co-Trainer der U16-Juniorinnen beim Deutschen Fußball-Bund. Zuvor war er bei den Männern unter Trainer Heiko Herrlich auch Assistenzcoach beim SSV Jahn Regensburg und bei Bayer Leverkusen.