Vettel und Mercedes:"Wir hätten es anders gemacht"

Ob er sie hat kommen sehen? Die Scheidung abruptus zwischen Sebastian Vettel und der Scuderia Ferrari? Naja, sagt Toto Wolff, lange überlegen muss er nicht. "Das war alles ungewöhnlich."

Alles ungewöhnlich. So sieht es Wolff, Teamchef bei Konkurrent Mercedes, auch drei Wochen nach der Bekanntgabe, dass der Vertrag des italienischen Rennstalls mit dem viermaligen Weltmeister am Ende dieser Saison auslaufen wird. Mit "alles" meint Wolf alle drei zeitlichen Dimensionen, die der Fall einnimmt: Seine Vorgeschichte, Gegenwart und auch Zukunft.

Schon die voreilige und extrem langfristige Bindung von Vettels Teamkollegen Charles Leclerc, die kurz vor Weihnachten bekanntgegeben wurde, habe ihn überrascht, verriet Wolff bei einer Videoschalte aus seinem Zuhause. Bis 2027 unterschrieb der 22-Jährige bei Ferrari. "Das ist eigentlich nicht üblich, selbst wenn man ihn natürlich zu den außergewöhnlichen Piloten zählen muss", findet Wolff.

Vettel muss nun - theoretisch - keine Rücksicht mehr nehmen

Mindestens ebenso ungewöhnlich: Die Entscheidung aus Maranello, die Verpflichtung von Carlos Sainz, Vettels Nachfolger, der in diesem Jahr noch für McLaren fahren wird, schon vor der Saison bekannt zu geben. Wolff sagt: "Das ist etwas, das wir nicht machen würden." McLaren müsse nun ja ein Auto weiterentwickeln und Geheimnisse mit einem Fahrer teilen, von dem sie wissen, dass er diese im nächsten Jahr bei Ferrari ausplaudern wird. Spätestens. Für die Scuderia ist die Konstellation ebenfalls von Nachteil. Denn Vettel ist in seinem Abschiedsjahr im Grunde ein narrenfreier Rennfahrer, der keine Rücksicht mehr nehmen müsste auf Glanz und Gloria eines Rennstalls, der seine Zukunft nicht mit ihm teilen möchte. "Du brauchst beide Autos, die Punkte sammeln. Wenn beide Fahrer auf einem Level sind, werden sie beide auch auf dem gleichen Fleck der Strecke unterwegs sein." Und wieder sagt Wolff: "Wir hätten es anders gemacht."

Abrupt ist an der Scheidung nur die Ankündigung, nicht ihr Vollzug. Und jetzt müssen es Vettel und Teamchef Mattia Binotto noch ein halbes Jahr im selben Haus aushalten, ehe Vettel auszieht.

Man kommt kaum umhin, die merkwürdigen Umstände der Trennung so zu interpretieren wie jene, die man von früher auf dem Schulhof kennt. Junge liebt Mädchen, Mädchen liebt Junge, alles schön. Für eine Weile. Aber irgendwann gibt es halt jemanden, der neu und irre spannend ist. Dann ist Schluss. Bloß, wie sagt man es? Unnötig Gefühle verletzen will man ja nicht nach all den gemeinsamen Jahren. Erst recht nicht bei einem Team wie Ferrari, wo sie im Vorjahr hin und her lavierten, wem sie Vorfahrt gewähren wollen, und zig mal Stallorder verfügten. Mal zugunsten von Vettel, mal von Leclerc.

Wäre es in so einer Situation nicht am bequemsten für beide Seiten, der andere würde plötzlich auch keine Lust mehr verspüren auf Händchenhalten? Also muss man ihm den Spaß subtil verleiden. Und wie geht das auf dem Schulhof der Formel 1? Vielleicht macht man es wie Don Corleone in Mario Puzos Der Pate, nur ironisch ins Gegenteil verkehrt: Man legt ein Angebot vor, von dem man weiß, dass es der andere nur ablehnen kann. Das vermutet auch das Fachblatt Auto, Motor und Sport.