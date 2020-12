Formel 1:Verstappen hängt die Silberpfeile ab

Zweiter Saisonsieg: Red-Bull-Pilot Max Verstappen, 23, hat im August in Silverstone gewonnen - und nun in Abu Dhabi das Finale.

Im letzten Saisonrennen der Formel 1 sorgt der Red-Bull-Pilot für Abwechslung an der Spitze. Für Sebastian Vettel endet sein letztes Jahr für Ferrari so miserabel, wie es angefangen hatte.

Von Anna Dreher

Max Verstappen musste sich längst keine Sorgen mehr machen. Er hatte einen so deutlichen Vorsprung, dass er seinen Ingenieuren wenige Runden vor Schluss anbot, die Motorenleistung runterzudrehen. Aber das Angebot wurde abgelehnt, es gab keinen Grund, der Red Bull war stark genug - und hielt durch. "Das war ein unglaubliches Rennen", funkte der Niederländer an seine Box, nachdem er beim Großen Preis von Abu Dhabi sein zweites Saisonrennen und das zehnte seiner Formel-1-Karriere gewonnen hatte. Mit 15 Sekunden Vorsprung war er vor Mercedes-Pilot Valtteri Bottas ins Ziel gekommen, dahinter folgte dessen Teamkollege Lewis Hamilton, der bereits als Weltmeister feststand.

Fünfmal hatte der Brite schon auf dieser Strecke gewonnen, so oft wie kein anderer. An diesem Wochenende aber, nachdem er erst am Donnerstag nach einem Rennen Pause aufgrund einer Coronavirus-Infektion starten durfte, war er nicht in der gewohnten Topform. "Ich bin zufrieden, wenn man bedenkt, wie die letzten Wochen für mich gelaufen sind. Das war ein hartes Rennen für mich" sagte Hamilton. "Heute war ich froh, dass es vorbei war, körperlich war es wirklich eine echte Belastung."

Damit endete eine ungewöhnliche Saison, die im März erst abgebrochen und ab Juli mit einem 17 Rennen umfassenden Notkalender doch noch ihre Fortsetzung fand. In der auf lange nicht berücksichtigen Traditionsstrecken gefahren wurde. In der mit dem Rückzug der Williams-Familie aus dem gleichnamigen Formel-1-Team eine Ära endete. In der Haas-Pilot Romain Grosjean im drittletzten Rennen wie durch ein Wunder einen Feuerunfall nur leicht verletzt überstand. In der erneut Mercedes dominierte und die Konstrukteurs-WM gewann und Hamilton den Rekord Michael Schumachers von sieben WM-Titel egalisierte.

Detailansicht öffnen Nachdenklicher Weltmeister: Lewis Hamilton holte zum siebten Mal den Fahrertitel. (Foto: Hamad Mohammed/AP)

Die eigentliche Überraschung ergab sich schon am Samstag. Die schwarz lackierten Silberpfeile hatten in dieser Saison ein Dauerabo auf die beliebteste Parkbucht: Startplatz eins. Und auch in den Vereinten Arabischen Emiraten war Mercedes stets das Maß der Dinge. Seit 2014 waren die Seriensieger der Formel 1 auf dem Yas Marina Circuit in der Qualifikation und im Rennen ungeschlagen gewesen. Nun aber fuhr Verstappen in der Qualifikation 0,025 Sekunden schneller.

Für den 23-Jährigen war es die erste Pole Position seit dem Großen Preis von Brasilien 2019 und die dritte seiner Formel-1-Karriere insgesamt. In dieser Saison war er zuvor in 13 der 17 Rennen unter die besten drei gekommen, aber eben nie vorbei an den überlegenen Mercedes-Boliden bis an die Spitze gefahren. "Das war schon der Wahnsinn. Es ist egal, ob wir morgen gewinnen", sagte Verstappen danach bestens gelaunt. Aber natürlich war es ihm nicht egal, ob er am Sonntag gewinnen würde oder nicht.

Verstappen kam gut weg und versperrte Bottas vor der ersten Kurve den Weg. Dahinter folgten Lewis Hamilton und der überraschend auf Rang vier gestartete Lando Norris im McLaren. Sebastian Vettel hatte mit dem Geschehen im vorderen Teil des Feldes nichts zu tun. In seinem letzten Rennen für Ferrari startete der viermalige Weltmeister von Rang 13. Damit hatte er zum 14. Mal einen Startplatz unter den besten Zehn verpasst. Die Saison beendet er als Gesamtdreizehnter, so schlecht wie nie zuvor in seiner Karriere in einer kompletten Saison. Es ist das ernüchternde Ende eines Kapitels, das einst so verheißungsvoll begonnen hatte.

Zwei Mal wurde er im Ferrari WM-Zweiter, an die Erfolge seines großen Idols Michael Schumacher anzuknüpfen - der mit der Scuderia fünf Mal den Titel gewann - gelang ihm indes nicht. Und nachdem im Frühjahr auf skurrile Art und Weise vom Rennstall das Arbeitsverhältnis beendet wurde, war das Jahr ein einziger Murks. "Diese Saison war so schlecht, dass ich ziemlich froh bin, dass es vorbei ist, um ehrlich zu sein", sagte Vettel in Abu Dhabi und: "Wir sind gescheitert. Wir wollten den Titel gewinnen und haben es nicht geschafft." In der Türkei schaffte er es als Dritter das einzige Mal aufs Podest. In Abu Dhabi mit einem Erfolgserlebnis abzuschließen, bevor er 2021 für Aston Martin fahren wird, gelang dem 33-Jährigen nicht. Er wurde 14. hinter seinem Teamkollegen Charles Leclerc. Ferrari wurde Sechster in der Teamwertung, ein miserables Ergebnis.

Vorne hielt Verstappen die Mercedes auf Distanz in einem sehr ruhigen Rennen, das seinen ersten und einzigen Zwischenfall in der zehnten Runde verzeichnete. Sergio Perez hatte vergangene Woche sensationell den Großen Preis von Sachir gewonnen. Nun wollte sein Auto nicht mehr. "Ich habe den Motor verloren", sagte er im Boxenfunk und schlug frustriert die Arme in die Luft, als er seinen Boliden am Streckenrand geparkt hatte und ausgestiegen war. Was für ein Abschied! Racing Point wird 2021 zu Aston Martin. Und weil neben Lance Stroll das zweite Cockpit an Vettel vergeben wurde, steht Perez vor einer ungewissen Zukunft. Es war überhaupt ein Grand Prix der Abschiede. Daniel Ricciardo wird von Renault zu McLaren wechseln, Carlos Sainz von McLaren zu Ferrari; für Kevin Magnussen (Haas), Daniil Kwjat (AlphaTauri), Alexander Albon (Red Bull) und dem nach seinem Unfall gar nicht mehr angereisten Grosjean war es womöglich wie für Perez das letzte Formel-1-Rennen.

Perez löste eine virtuelle Safety-Car-Phase aus, die bis auf fünf Fahrer - darunter die beiden Ferrari - das gesamte Feld zum Reifenwechsel auf die harte Mischung nutzte. Erst kam Verspappen an die Box, dann Bottas und schließlich Hamilton. "Das fühlt sich nicht wie eine gute Strategie an", funkte Hamilton kurz danach. Noch waren ja gerade einmal zehn von insgesamt 55 Runden gefahren. Aus der virtuellen Safety-Car-Phase wurde eine reelle Safety-Car-Phase. Nun durften sich alle eng hintereinander sortieren vor einem fliegenden Neustart. Verstappen musste gut taktieren, um die Mercedes-Konkurrenz hinter sich zu halten - und hatte kein Problem damit. Die Reihenfolge war wieder manifestiert, einzig im Mittelfeld wurden eifrig die Plätze getauscht. Verstappen klagte noch über Vibrationen, baute derweil aber seinen Vorsprung weiter aus - und blieb uneinholbar weit vorne.