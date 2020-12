Fahrt in den Sonnenuntergang: Vettel in Abu Dhabi.

Von Elmar Brümmer

Home Office, das ist ein neuer Trend auch in der Formel 1. Nachdem im vergangenen Jahr Toto Wolff vom Branchenprimus Mercedes einmal beim Rennen zu Hause blieb, hat es Mattia Binotto, Teamchef von Ferrari, kürzlich in der Türkei auch mal ausprobiert. Hat prima geklappt: Platz drei für Sebastian Vettel, Platz vier für Charles Leclerc - das bislang beste Saisonergebnis für die Scuderia. Beim zweiten Versuch in Bahrain bewährte sich seine Abstinenz aber nicht: Es blieben nur ein elfter und ein 13. Rang.

Dass Binotto jetzt vor dem Saisonfinale in Abu Dhabi abgereist ist, geschah allerdings auf Anraten seines Arztes. Der 51-Jährige leidet seit dem Rennen in Bahrain unter einer Herpes-Erkrankung, die zuhause besser behandelt werden könne als in der Wüste. Zuvor hatte die Kommunikationsabteilung von Ferrari mehrfach dementieren müssen, dass Binotto angesichts des deprimierenden Saisonverlaufs zurückgetreten sei.

Angeheizt worden waren die Spekulationen durch eine tatsächliche Demission. Der Schweizer Louis Camilleri, CEO von Ferrari, hatte am 10. Dezember sein Amt an der Spitze des Sportwagenherstellers mit sofortiger Wirkung und aus "persönlichen Gründen" niedergelegt. Die Gründe verriet schließlich Sportdirektor Laurent Mekies, um weiterem Krisengerede vorzubeugen. Camilleri, 65, habe unter einer einer Covid-19-Erkrankung gelitten, die ihm "wohl schwer zugesetzt" habe. Deshalb sei der Rücktritt für ihn durchaus nachvollziehbar, wenn er auch überraschend kam: "Niemand hat Bescheid gewusst."

Für Ferrari bedeutet der zweite Führungswechsel in kurzer Zeit, nachdem Vorgänger Sergio Marchionne im Sommer 2018 an Krebs gestorben war, zusätzliche Unsicherheit in ohnehin schwierigen Zeiten. Camilleri wie Marchionne waren ausdrückliche Unterstützer des Formel-1-Teams. Zunächst wird der Vorstandsvorsitzende John Elkann die Geschäfte kommissarisch führen. Der Sprössling aus der Fiat-Besitzerfamilie Agnelli gilt als ebenfalls dem Motorsport zugetan. Im Gespräch für Camilleris Nachfolge ist der aus Rom stammende Apple-Finanzchef Luca Maestri.

Formel-1-Frontmann Mekies erzählt auch, dass er mindestens zehn Mal am Tag mit seinem Chef Mattia Binotto telefoniere, dessen Genesung zuhause in der Emilia Romagna bestens verlaufe. Für die roten Rennwagen lässt sich das nur eingeschränkt behaupten. Charles Leclerc kam in der Qualifikation zum letzten Großen Preis des Jahres in Abu Dhabi auf den neunten Platz, Sebastian Vettel schaffte es bei seiner Abschiedsvorstellung lediglich auf den 13. Rang. Die Scuderia droht nach dem 17. WM-Lauf in der Gesamtabrechnung der diesjährigen Konstrukteurs-Wertung auf dem sechsten Platz zu versauern. Das wäre das schlechteste Ergebnis seit 40 Jahren. Die Gründe sind hinlänglich bekannt: die mangelnde Motorleistung, die schlechten Fahrzeug-Eigenschaften, die schwierige Reifen-Behandlung, die häufiger patzende Mannschaft.