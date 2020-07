Von Philipp Schneider

Im Formationsflug segelten die roten Rennwagen nebeneinander über den Hungaroring. Seite an Seite. Friedlich wie zwei weiße Tauben auf dem Weg zur Arche Noah. So etwas hatte man ja ewig nicht mehr gesehen: Die Kamera fing Sebastian Vettel auf der linken Seite ein, Charles Leclerc auf der rechten. 19 Runden waren gefahren am Sonntag beim Großen Preis von Ungarn - und was soll man sagen? Vettel fuhr einfach vorbei an seinem Teamkollegen. Kein Reifenkontakt. Kein Funkenflug. Kein abgerissener Heckflügel. Nicht einmal eine Stallorder war notwendig, es genügte die Einsicht der Piloten. Der Schnellere überholte den Langsameren, der in dieser Phase des Rennens den Nachteil hatte, dass ihm das Team die falschen Reifen übergezogen hatte: Die ganz weiche Mischung, die sich nun nach und nach auflöste unter Leclercs Auto.

Die schlechte Nachricht für Ferrari: Vettel war nun Achter, Leclerc Neunter.

Mit der Entscheidung dieses dritten Rennens der Saison hatten die Piloten der Scuderia mal wieder nichts zu tun. Es gewann - wie am Sonntag zuvor in Spielberg - Lewis Hamilton, der Rekordmann, der am Vortag die 90. Pole Position seiner Karriere vorgelegt hatte. Zweiter wurde Max Verstappen, der bis zur Zieldurchfahrt von Hamiltons Teamkollegen Valtteri Bottas gejagt wurde - und entkam. Was einem kleinen Wunder gleichkam: Er hatte seinen Red Bull auf dem Weg in die Startaufstellung in die Bande gerammt. Danach war sein Frontflügel demoliert, offenbar auch Teile der Rad-Aufhängung beschädigt. Sechs Minuten vor dem Start, Verstappen saß schon hinter dem Steuer, da zerlegten seine Mechaniker seinen Wagen noch seelenruhig in der Startaufstellung. Gerade rechtzeitig beendeten sie ihre Notoperation, die sich erstaunlich lohnen sollte.

"Ich habe am Anfang gedacht, ich fahre dieses Rennen nicht. Dann noch Zweiter zu werden, ist wie ein Sieg", sagte er später. Und weil Bottas Dritter wurde und Lance Stroll mit seinem Racing Point als Vierter das Rennen noch vor Alex Albon im Red Bull und dem sechstplatzierten Vettel beendete, wird die Debatte über die Überlegenheit der Autos mit Mercedes-Motoren weitergehen: 26 Runden vor Schluss überrundete Hamilton den Ferrari von Leclerc; 12 Runden vor der Zieldurchfahrt jenen von Vettel. Die Erniedrigung wäre wohl nur dann größer gewesen, hätte er ihnen dabei auch noch süffisant zugewinkt. "Ich hätte am Schluss gern mehr dagegengehalten", bilanzierte Vettel. "Im Moment ist es das, was möglich ist für uns."

Hektisches Wechselspiel direkt nach dem Start

Der Aufschrei war ja schon vor dem Rennstart riesig gewesen. Irgendwie verständlich, wenn die Kopie (Racing Point) eines Originals (Mercedes) plötzlich um Längen besser ist als das zweite (Red Bull), dritte (Ferrari) und vierte Original (Renault). Vier Mercedes standen ganz vorne in Budapest: In der ersten Reihe die in dieser Saison in Schwarzpfeile umlackierten Silberpfeile. Dahinter die in Pinkpfeile umlackierten Silberpfeile des Vorjahres. So sieht das Renault, eines der vier Originale.

Die Franzosen hatten vor einer Woche Protest gegen die Racing Points eingelegt, weil sie diese nicht nur für unrühmliche, sondern illegale Plagiate halten. Illegale, weil sie nicht ohne Hilfe von Mercedes, nicht ohne Zeichnungen und Skizzen konstruiert worden wären, so der Verdacht.

Otmar Szafnauer, Teamchef von Racing Point, reagierte vor dem Rennen in Budapest erstmals etwas ungehalten angesichts der Copy-Paste-Debatte um seine Truppe. Sein Team kenne die Regeln und halte sich ganz genau daran, sagte Szafnauer. Sie hätten einfach ganz schlau abgekupfert, ohne dabei Unterstützung zu erhalten, was ja erlaubt ist. "Jedes Team macht Fotos von anderen Autos - sowohl die großen als auch die kleinen. Manche machen einfach einen besseren Job beim Kopieren bzw. beim Integrieren von dem, was man durch die Bilder lernen kann." Er wollte wohl sagen: Auch so ein Kopierer will heutzutage fachmännisch bedient werden!