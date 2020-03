Sie haben tatsächlich eine Couch auf die Bühne geschoben. Die Couch ist in diesem Jahr neu in der Formel 1. Es gibt keine Stühle mehr bei den bedeutenden Pressekonferenzen, es gibt nur noch eine Couch. Also sitzen die Fahrer jetzt schön kuschelig nebeneinander. An diesem Tag, an dem in Melbourne kaum über Sport geredet wird und sehr viel über die Ansteckungsgefahr des neuartigen Coronavirus, von dem nicht länger auszuschließen ist, dass es sich schon eingenistet hat in einem Wirt im Fahrerlager.

Frage an Lewis Hamilton: Ob er sich gut fühlt, den weiten Weg nach Australien gereist zu sein? Und wie zufrieden er ist er mit dem Krisenmanagement des Automobilweltverbands Fia?

Och, sagt Hamilton. Die Reise habe sich gut angefühlt. Der Flug war okay. Er achte allerdings sehr darauf, nichts unnötig anzufassen. Und sich immer schön gründlich die Hände zu desinfizieren. Aber es sei schon auch so: "Ich bin sehr, sehr überrascht, dass wir hier sind. Ich bin schockiert, dass wir hier alle in einem Raum sitzen." Betretendes Schweigen in der Runde. Hamilton ist sechsmaliger Weltmeister, er kann sagen, was er denkt. Auch setzt er gerne hin und wieder mal ein Thema. Aber die Deutlichkeit der Kritik an den Veranstaltern dieses Rennens und die Detailliertheit seiner folgenden Beobachtungen legt den Schluss nahe, dass er sich gründlich überlegt hat, welche Botschaft er in der ersten großen Pressekonferenz des Jahres senden will: Es ist Irrsinn, dass die Formel 1 stattfindet.

So viele Fans seien im Albert Park an diesem Tag, sagt Hamilton. "Dabei scheint es so zu sein, dass der Rest der Welt reagiert, möglicherweise ein bisschen zu spät." Am Morgen habe US-Präsident Donald Trump die Grenzen dicht gemacht vor Reisenden aus Europa, die NBA, die amerikanische Profibasketballliga pausiere - nur die Formel 1 fahre weiter.

Geld regiert die Welt, sagt Hamilton

Am Morgen habe er Jackie Stewart gesehen, "er sah gesund und fit aus", sagt Hamilton über den dreimaligen Weltmeister aus England, der noch immer so gerne Karohosen trägt. Was er meinte: Er habe einen 80-Jährigen getroffen, der zur Risikogruppe gehört und an der Covid-19 getauften Lungen-Erkrankung sterben könnte.

Als er später noch gefragt wird, ob er es okay finde, dass das Rennen am Sonntag wohl über die Bühne gehen wird, obwohl sich fünf Personen innerhalb des Fahrerlagers auf Corona hatten testen lassen, sagt Hamilton. "Cash is king", Geld regiere die Welt. Mehr könne er nicht sagen.

Musste er auch nicht mehr. Die Formel 1, die sich am Donnerstag so vergeblich mühte in einer Pantomime des Normalzustands, sie war demaskiert. Von Lewis Hamilton, dem vielleicht wichtigsten, garantiert aber erfolgreichsten Mitarbeiter.

Aktuelles zum Coronavirus - zweimal täglich per Mail Alle Meldungen zur aktuellen Coronavirus-Lage in Deutschland und weltweit sowie die wichtigsten Nachrichten des Tages - zweimal täglich mit SZ Espresso. Unser Newsletter bringt Sie morgens und abends auf den neuesten Stand. Kostenlose Anmeldung: sz.de/espresso

Donnerstagmittag, Teamchefin Claire Williams setzt sich an einen Tisch mit Mikrofonen. Einer der Journalisten hustet. Einige lachen, Williams auch. "Ich habe keine Angst, wirklich nicht", sagt sie. Schon am Vorabend waren drei Verdachtsfälle auf das Virus im Fahrerlager bekannt geworden. Zur Vorsorge wurden die Männer in häusliche Quarantäne geschickt. Am nächsten Morgen gab es zwei weitere. Beim US-Rennstall Haas waren nun vier Angestellte betroffen. Teamchef Günther Steiner zufolge handelt es sich um einen Ingenieur und drei Mechaniker. Bis er das Ergebnis der Tests vorliegen habe, sagte Steiner am Mittwoch, würden fünf Tage vergehen. Das habe ihm jemand erzählt. Fünf Tage? In München gibt es inzwischen Drive-in-Schalter für kontaktlose Schnelltests. Fünf Tage wartet man da sicher nicht auf das Ergebnis. Aber in fünf Tagen wäre das Rennen schon seit einem Tag vorbei. Cash is king?

Am Donnerstagmittag wurde bekannt, dass McLaren nach einem positiven Test nicht in Melbourne starten möchte. Für einen solchen Fall hatte Brett Sutton, der leitende Arzt des australischen Bundesstaates Victoria, im Radio bereits angekündigt: "Sollte sich herausstellen, dass diese Menschen am Coronavirus erkrankt sind und waren sie in engem Kontakt mit anderen Personen, dann müssen all diese Menschen in Quarantäne." Ist einer erkrankt, sind alle anderen potenziell auch erkrankt. Das Fahrerlager ist ein exklusiver Kreis mit engem Austausch. Das Coronavirus springt hier im Fall der Fälle lässig von Wirt zu Wirt wie Dong Dong, der chinesische Trampolinspringer, auf seinem Sportgerät.