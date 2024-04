"Ich konnte immer schneller fahren, wenn ich wollte oder musste", sagte Verstappen nach seinem 56. Karrieresieg, "das Auto wurde immer besser während des Rennens. So kann es von mir aus weitergehen." Alles war einmal mehr von ihm abgefallen, der ganze Trubel um den Stierkampf auf der Führungsebene, der Frust des Bremsversagens zuletzt in Melbourne.

Auf diese Art kommen die zwölf Sekunden Differenz zu Perez und die gut 20 Sekunden Vorsprung gegenüber dem Ferrari von Carlos Sainz Junior zustande. Was sich in Zahlen so frustrierend liest, war in Aktion gar nicht so schlecht. Im dritten Jahr des Ground-Effect-Reglements drängt sich das Feld mehr und mehr zusammen, auch wenn der Spitzenreiter den anderen mehr und mehr zu entrücken scheint. Mercedes-Teamchef Toto Wolff, dessen Silberpfeile erneut hinterherhinkten, formuliert das angesichts von 46 Sekunden Abstand nach ganz vorn so: "Niemand wird Max in diesem Jahr mehr einholen. Sein Auto ist spektakulär gut und er fährt spektakulär gut. Es geht nur noch darum, wer der Beste vom Rest wird." Die B-Weltmeisterschaft ist nach vier von 24 Rennen eröffnet. Vergangenen Herbst machte Verstappen seinen Titel-Hattrick sechs Rennen vor Schluss perfekt.

Immerhin: Carlos Sainz hat Spaß - er muss kaum noch in den Rückspiegel schauen

Dennoch teilen nicht alle den Wolffschen Zweckpessimismus, Carlos Sainz wird mehr und mehr zum Mann der Stunde in der Formel 1. Der sich weiter auf Jobsuche für 2025 befindliche Spanier erkennt für sich einen großen Unterschied zum Vorjahr: "Es macht Spaß, dass ich nicht immer in den Rückspiegel gucken muss, sondern mich nach vorn orientieren kann." Sein Noch-Vorgesetzter Fred Vasseur sprach daher von einem "guten Sonntag", verpasst habe die Scuderia ihre Chance - wie so oft - im Qualifying am Samstag, denn auf nur einer Runde ist die Reifennutzung des SF-24 nicht optimal: "Im Rennen haben meine Fahrer dagegen einen perfekten Job gemacht."

Ein Alleskönner ist die Neukonstruktion bisher nicht, aber die veränderte Technik hat tatsächlich dazu geführt, dass Ferrari über den Winter einen großen Schritt in der Leistungsfähigkeit gemacht hat. Der große Vorteil gegenüber dem Rivalen Mercedes ist dabei, dass die Techniker in Maranello ihr Auto komplett verstehen, während bei den Silberpfeilen nicht nur Rekordweltmeister Lewis Hamilton ("Mensch, wo lassen wir denn die Rundenzeit liegen?") an der Komplexität seines Rennwagens zu verzweifeln scheint.

"Wir werden Max auf anderen Streckentypen als hier jagen können", glaubt Carlos Sainz, der immer befreiter auftrumpfen kann, und ein Beispiel dafür ist, wie wichtig das Vertrauen eines Rennfahrers in seinen Rennwagen ist. Denn daraus wächst auch das nötige Selbstvertrauen. Der Spanier wittert natürlich auch seine Chancen, mit weiteren guten Ergebnissen, seine Aussichten auf dem Transfermarkt zu verbessern. Deshalb treibt er öffentlich die Techniker der Scuderia an, sich mit den technischen Upgrades zu beeilen, die die Form des Autos noch konsistenter machen sollen: "Sonst ist der Vorsprung von Red Bull irgendwann vielleicht tatsächlich schon zu groß."

Der Ferrari braucht mehr Leistung und eine gutmütigere Abstimmung

Grundsätzlich aber fühle sich alles deutlich besser an als in der letzten Saison, in der Mercedes im Verfolgerduell noch die Fahrzeugnase vorn hatte. Das war auch der Auftrag an die italienischen Konstrukteure gewesen - neben einer generellen Leistungssteigerung für eine gutmütigere Abstimmung und eine bessere Balance des Autos zu sorgen. Das entspricht auch einem grundsätzlichen Sinneswandel in der berühmten gestione sportiva, wo die Wünsche der Fahrer oft nicht oberste Priorität hatten, und diese zu leidenden Angestellten wurden. Die erhöhte Benutzerfreundlichkeit beginnt sich nun auszuzahlen.

Ferrari operiert damit bereits auf dem Niveau, das Mercedes erst noch erklimmen muss. Noch stimmten Simulationen und reale Leistungsfähigkeit nicht überein, wenngleich die Darbietung von Japan mit den Plätzen sieben und neun für George Russell und Lewis Hamilton in Qualifikation und Rennen sogar als hoffnungsvoll gilt. Toto Wolff, alles andere als ein Schönfärber in Kirschblütenrosa, macht die ungeheure Komplexität des W 15 für den holprigen Weg nach oben verantwortlich. Da ist das Rennteam wohl ein Opfer des Konzernanspruchs. Trotzdem will der Österreicher den Traum von der Konkurrenzfähigkeit nicht aufgeben, obwohl er Red Bull ziehen lassen muss. Aber es gibt ja noch andere Gegner: "Im Moment können wir noch nicht gegen Ferrari kämpfen, aber dahin werden wir wieder kommen. Ferrari ist ja auch näher an Red Bull herangekommen, so werden wir auch zu Ferrari aufschließen. Aufgeben werden wir sicher nicht." Es ist ja auch gerade ein Sechstel der Mammutsaison absolviert.