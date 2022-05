Formel 1 in Miami:"Der Schlamassel wird in der ersten Runde losgehen"

"Der Schlamassel wird in der ersten Runde losgehen"

Formel 1 in Miami

Die Formel 1 erhofft sich in Miami ein Spektakel, doch die Frage ist, ob die nagelneue Strecke überhaupt für ein furioses Rennen geeignet ist. Die Fahrer klagen über Rollsplitt jenseits der Ideallinie - und befürchten eine Schlitterpartie.

Von Philipp Schneider, Miami

Es ist in dieser Woche in Miami so viel über die Rekorde und Sensationen jenseits der Rennstrecke gesprochen worden, dass ein nicht unwesentlicher Aspekt vernachlässigt wurde: die Rennstrecke. Gut, es wurde auch über Piercings und Schmuck von Lewis Hamilton diskutiert, den dieser neuerdings aus Sicherheitsgründen nicht mehr tragen darf im Cockpit, sowie über das Verbot sämtlicher nicht feuerfester Unterwäsche. Aber letztlich entscheiden über den Erfolg oder Misserfolg einer Motorsportveranstaltung nicht Körperschmuck und Miederware der Fahrer, sondern Spektakel oder Langeweile auf der Piste.