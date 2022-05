Formel 1 in Miami:Die übers Wasser laufen

Die Formel 1 hatte in den USA lange einen schweren Stand. Nun zeigt der Erfolg in Florida, wie es geht: mit neuer Strecke, gewaltigem Sponsoren-Areal und einem kleinen, künstlich errichteten Miami.

Von Philipp Schneider, Miami

Wer den Großen Preis von Miami verstehen möchte, der sollte, solange die Autos noch nicht rasen, zu Fuß der Strecke folgen, immer weiter und weiter, bis auf der linken Seite plötzlich Schiffe aufragen. Tatsächlich, ein kleiner Hafen. Auf dem Deck eines der schönsten Boote taucht dann Matt Soscia auf, er wischt mit einem Lappen über die Bänke der beplankten Wheels aus West Palm Beach. Am Vorabend ist ein kleiner Tropenregen runtergegangen über Florida, und wenn jetzt all die Zuschauer kommen, dann muss das Schiff tadellos sein.

Tatsächlich - unter den Schiffen liegt "ein verdammter Parkplatz"

Ob er die Häme mitbekommen hat, die vielen Witze im Internet gelesen und die Fotomontagen entdeckt hat, auf denen ja am Rande auch manchmal die Wheels zu sehen ist? Natürlich, sagt Soscia, sie alle hätten das. Er und seine Freunde vom piekfeinen Yachtklub Barton&Grey aus Portsmouth, New Hampshire, dem die Wheels gehört. Andererseits: Ist nicht auch schlechte PR gute PR? Und außerdem, Matt Soscia steht ja an diesem Donnerstag immerhin auf dem Deck eines von garantiert nur zehn Booten im grundsätzlich sehr bootsfreundlichen Großraum Miami, die nicht schwimmen können. Wie eine Schraube im Dübel sitzt die Wheels unbeweglich fest. Weil der azurblaue Boden unter ihr nur aufgeklebt ist. Der Hafen The Mia Marina, gelegen innerhalb der Kurven 6, 7 und 8 der nagelneuen Rennstrecke in Miami, ist fake.

Soscia zieht sein Handy aus der Tasche. Ob man sehen wolle, wie es noch vor drei Wochen an derselben Stelle ausgesehen habe? "Hier", sagt Soscia also. "Unter den Schiffen ist auf dem Foto ein verdammter Parkplatz. Und der verdammte Parkplatz ist auch jetzt noch immer da!" Dann lacht er, im Herzen findet er die Geschichte ziemlich lustig. Vielleicht auch weil sie ihm versprochen haben, dass die Boote im kommenden Jahr, wenn die Formel 1 zurückkehrt, an derselben Stelle in richtigem Wasser dümpeln sollen. Eine kleine Pfütze, vielleicht hüfttief, wird ja wohl drin sein. Diesmal war die Zeit einfach zu knapp. Und so blieb nur die Idee, einen Yachthafen mit künstlichem Wasser zu gestalten. Um mitten in Miami Miami zu simulieren. Das Meer, so nah und doch so fern.

Nun ist Häme völlig unangebracht, angesichts des erlösenden Wurfs, der der Formel 1 an diesem Wochenende in Florida gelungen ist. Seit ihren Gründertagen träumt diese Motorsportrennserie davon, Fuß zu fassen in den Vereinigten Staaten von Amerika. Und jetzt scheint es endlich soweit zu sein. An der nagelneuen Strecke, die rund um das Footballstadion der Miami Dolphins eingeweiht wird, lässt sich erkennen, wie sich die Formel 1 ihre Zukunft vorstellt. Das riesige Areal ist ein endloses Zeltlager von Sponsoren. Cash is King - und die Amerikaner reißen sich um die Tickets. 275 000 Fans hatten sich bereits im November für die bis zu 10 000 Euro teuren Eintrittskarten registriert. Ein Stehplatz bei den Trainingsläufen am Freitag kostet sagenhafte 300 Dollar.

Detailansicht öffnen Streckenprüfer: Weltmeister Max Verstappen (rechts) inspiziert den neuen Kurs in Miami. (Foto: Wilfredo Lee/AP)

"Ich bin mit dem Wissen aufgewachsen, wie großartig unser Sport ist, dennoch gab es in Sachen Leidenschaft für die Königsklasse bisher keine Verbindung zwischen den USA und dem Rest der Welt", sagt Lewis Hamilton. "Es ist großartig zu sehen, dass jetzt das Eis gebrochen ist." Es hat eine Weile gedauert.

Miami ist bereits der elfte Kurs in 72 Jahren, auf dem die Formel 1 in den USA kreist. Manche Strecken, wie jene in Detroit und Dallas, hatten ihre Momente, konnten aber die Amerikaner nicht so sehr begeistern, dass sie sich dauerhaft in die Formel 1 verliebt hätten. Auch in Las Vegas ist sie mal gefahren, allerdings nur auf dem verdammten Parkplatz des Caesars Palace. Und als die Formel 1 1989 für drei Jahre in Phoenix Station machte, da war sie in den USA noch immer so unbekannt, dass Reporter, die am Flughafen um eine Fahrt zum "Racing track" baten, an einer Hunderennbahn ausgesetzt wurden. Unvergessen bleibt auch "Indygate", das Debakel in Indianapolis, der Kathedrale des US-Motorsports: 2005 gingen wegen Reifenproblemen in der Steilkurve nur sechs Autos ins Rennen und zerstörten so das ohnehin schon angekratzte Image der Formel 1 vollends.

Sogar Teile der klimabewegten Generation Greta beginnen sich für die Formel 1 zu interessieren

Der Neubeginn vor zehn Jahren vor wenigen Zuschauern in Austin kam daher überraschend. Noch erstaunlicher war es, als die Amerikaner im Vorjahr in ihrer Begeisterung wie verwandelt nach Texas pilgerten. Die Liebhaber aus dem Land des Ovalverkehrs kamen ganz plötzlich nicht mehr nur zur Strecke, um schnelle Autos zu sehen, die sie in den Nascar- und IndyCar-Serien ebenso gut erleben können. Sie strömten in großer Zahl auf den Circuit of the Americas, um die Protagonisten zu erleben, die sie von Netflix kennen. Denn der zweifelsfrei größte Marketing-Wurf, der den US-amerikanischen Besitzern von Liberty Media seit ihrer Übernahme der Formel 1 gelang, ist die Serie "Drive to survive". Schon seit inzwischen vier Staffeln lassen sie die Filmemacher von Netflix so nah an ihre Protagonisten, dass sie die wichtigste Zielgruppe überhaupt hineinziehen in die Formel 1 - die Angehörigen der klimabewegten Generation Greta.

Detailansicht öffnen Bereits der elfte Kurs in 72 Jahren in den USA: Das neue Miami International Autodrome, wo an diesem Wochenende Lewis Hamilton und Kollegen Gas geben werden. (Foto: Steve Etherington/Motorsport Images/Imago)

Und deshalb gibt es nun zusätzlich noch die Sause in Miami. In der kommenden Saison stößt sogar noch ein dritter Grand Prix hinzu, dann rast die Formel 1 auch noch in Las Vegas. Nicht über einen verdammten Parkplatz allerdings, sie darf dann über den legendären Strip brettern, von Casino zu Casino.

Die Formel 1 hat längst erkannt, dass sie nicht nur von den Antrittsgagen lebt, sondern vom Kundenmarkt, der mit einem Gastspiel für die Hersteller erschlossen wird. Ein zweites Rennen in China ist längst geplant. Und um noch mehr Autos in den USA abzusetzen, gehen die Veranstalter in Miami nun einen Schritt weiter: Die Menschen müssen nicht in die Diaspora auf eine Rennstrecke pilgern. Die Formel 1 ist so freundlich und kommt ihren Kunden entgegen, mitten in die Stadt.

Der Kurs in der reicheren Hafenzone wurde verhindert - nun könnten Reptilien kreuzen

Und doch gibt es ja Gründe, weshalb Matt Soscia seine Boote in die Hafenstadt Miami mit dem Anhänger liefern musste. Der Ort der Strecke, die nun rund um das Hard Rock Stadion verläuft, ist nicht die erste Wahl gewesen, als Liberty Media vor fünf Jahren mit den Planungen begann. Ursprünglich sollte in Downtown Miami gefahren werden: direkt am Wasser, über Brücken und im Schatten der imposanten Skyline. Ein Rennen rund um den Bayfront Park, wo auch die vollelektrifizierte Formel E schon Station machte, wäre ein einzigartiges Spektakel gewesen, vergleichbar höchstens mit dem Marina Bay Circuit in Singapur und der berühmtesten Hafenrundfahrt der Welt in Monte Carlo. Jetzt grenzt im Norden zumindest der "Snake Creek Canal" an die lange Gegengerade des Kurses, auf der die Rennwagen 320 km/h in der Spitze erreichen. Offenbar ist der Name nicht nur halbwegs Programm. Die Veranstalter halten just dort einen Besuch der heimischen Fauna nicht für ausgeschlossen. Die Streckenposten in diesem Areal sind mit Fangkeschern ausgestattet, um notfalls der wilden Reptilien namens Iguanas habhaft zu werden, die bis zu zwei Metern lang und zehn Kilogramm schwer werden können.

Eigentlich hatte die Formel 1 in Miami bei den reichen Weißen mit den hübschen Yachten fahren wollen. Aber die drohten sehr aussichtsreich mit Klagen. Also brettern die Rennwagen jetzt bei den ärmeren Schwarzen, fernab des Atlantiks, auf einem Parkplatz neben einem Stadion, dessen Infrastruktur sich nicht nur beim American Football bewährt hat, sondern auch bei den "Miami Open" im Tennis. Die Strecke verläuft nicht in Bestlage, sondern in Miami Gardens, einem eher sozialschwachen Viertel mit überwiegend afroamerikanischer Bevölkerung, von der 20 Prozent unterhalb der Armutsgrenze leben. Die Klagen, die dort von den Anwohnern angestrebt wurden, sind allesamt abgewiesen worden. Zuletzt scheiterte ein Last-Minute-Versuch, das Rennen wegen potenzieller Lärmbelästigung doch noch zu stoppen.

Die vielen Scherze über das Kunst-Miami nimmt der Manager mit Humor

Und deshalb gibt es nun also ein Video, das viral geht auf Twitter: Ein Mann in Badehose nimmt Anlauf, springt von einem Steg aus in die Luft, dann schlägt er mit einer sehr realen und deshalb garantiert schmerzhaften Arschbombe knüppelhart auf dem Boden des Fake-Hafens auf. Dazu schreibt er: "Ich, nachdem ich 2000 Dollar für einen Stehplatz gezahlt habe." Im Netz gibt es auch Fotomontagen, auf denen Jesus von Nazareth leichtfüßig über das vermeintliche Wasser läuft. Tom Garfinkel, geschäftsführender Gesellschafter des Miami-Grand-Prix sowie CEO der Miami Dolphins und des Hard Rock Stadions, nimmt die Späße mit Humor. Vor einer Journalistenrunde erzählte er diese Woche: "Als wir aus einer Reihe von Gründen hierher gezogen sind, vor allem, weil wir nicht glaubten, dass wir eine gute Rennstrecke in der Innenstadt haben könnten, habe ich der Formel 1 gesagt: Ihr werdet eure Yachten haben!"

Garfinkel hat ihnen auch einen Strand versprochen. Und geliefert. Zwischen Kurve 12 und 13 gibt es jetzt das Areal "The Beach". Liegesessel, Schirmchen für Schatten, dazu zwei Pools zum Plantschen. Der Sand ist aus dem Ausland importiert worden. Der an den zehn Kilometer entfernten Stränden Floridas, so heißt es, werde vom Winde verweht. Zu feine Körnung.